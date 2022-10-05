ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة أبها والنصر في الدوري السعودي 2022-23؟

تعرف على طريقة شراء تذاكر مباراة أبها والنصر في الجولة السادسة من منافسات موسم 2022-23 في الدوري السعودي للمحترفين، وما هي الأسعار؟

يستضيف ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية مباراة أبها والنصر، والتي تقام ضمن منافسات الجولة السادسة في موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

النصر يدخل المباراة بعد أن تعادل في الجولة الماضية أمام الاتحاد سلبيًا في "الكلاسيكو السعودي" ليرفع رصيده إلى النقطة العاشرة في المركز الخامس في جدول الترتيب.

أما نادي أبها، فيدخل المباراة متسحلًا بعاملي الأرض والجمهور ويأمل أن يحقق الفوز بعد خسارته من الفتح بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية، واستمرار النتائج السلبية للجولة الرابعة على التوالي، حيث حصد أبها أربع نقاط فقط منذ بداية الموسم، ويحتل المركز 13 في جدول ترتيب الدوري السعودي.

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة

بالتأكيد يرغب العديد من محبي الفريقين في حضور اللقاء، وهنا نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة أبها والنصر في الدوري السعودي 2023.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة أبها والنصر؟

طرح نادي أبها رسميًا تذاكر مباراته أمام النصر، والتي تقام على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في مدينة أبها.

اضغط هنا للدخول إلى موقع حجز تذاكر مباراة أبها والنصر...

عند الدخول على الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

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Shahid Shahid

ما هي أسعار تذاكر مباراة أبها والنصر؟

تبدأ أسعار تذاكر مباراة أبها والنصر من 30 ريال في أقل فئة للتذاكر، فيما تصل قيمة تذاكر أعلى فئة إلى 300 ريال سعودي.

الفئة السعر الدرجة الموحدة 30 ريال درجة العوائل 30 ريال الدرجة الأولى 50 ريال الدرجة الممتازة 100 ريال المنصة 300 ريال

ما هو موعد مباراة أبها والنصر؟

موعد مباراة أبها والنصر في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي 2022-23 هو يوم الجمعة 7 أكتوبر 2022، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في مدينة أبها.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة والنصف بتوقيت مصر.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب أبها - النصر الجمعة 7 أكتوبر 2022،

18:30 السعودية، 17:30 مصر SSC

شاهد VIP مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية

ما هي الشروط الواجب توافرها للحصول على تذاكر مباراة أبها والنصر؟

عدم اشتراط التحصين والتحقق من الحالة الصحية في "توكلنا"

لا يلزم لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة والمغلقة، ويوصى بالاستمرار بلبسها في الأماكن المغلقة.

بعد الشراء ، لا يمكن ان تسُترد قيمة التذكرة كما لا يمكن استبدالها ولا يجوز لغير الجهة المنظمة إعادة بيع التذكرة أو تحويلها لطرف ثالث بهدف تحقيق الربح ، وتصبح التذكرة باطلة عند إعادة بيعها أو تحويلها بشكل غير مسموح ، ولن يجوز لحاملها الدخول إلى المكان كما يمكن أن يتم إخراجه منه ، وتحتفظ الجهة المنظمة بحق إلغاء أي تذكرة معلن عنها بهدف إعادة بيعها من أجل تحقيق ربح أو كسب تجاري.

وقد اتخذت الوزارة مع الاتحادات والأندية الرياضية كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق البرتوكول، بما يحقق الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وعلى من يخالف التعليمات الاحترازية سيكون عرضة للمخالفة حسب ما نصت عليه القوانين المحلية.

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