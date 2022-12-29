ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة أبها والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تعرف على طريقة شراء تذاكر مباراة أبها والاتحاد في منافسات الجولة الحادية عشر لموسم 2022-23 من دوري روشن السعودي، وما هي الأسعار؟

يحل الاتحاد ضيفًا ثقيلًا على أبها، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من دوري روشن السعودي لموسم 2022-23.

الاتحاد في الجولة الماضية نجح في تحقيق فوزًا ثمينًا على حساب التعاون بثلاثة أهداف دون رد، ليواصل الزحف نحو القمة، بعد وصوله إلى النقطة 21 وبفارق نقطتين عن النصر المتصدر، مع تبقي مباراة مؤجلة للعميد.

أما أبها في الفترة الأخيرة يمر بمرحلة مميزة، حقق فيها سلسلة انتصارات بأربع مباريات على التوالي، ويهدف لاستمرارها أمام الاتحاد، والاقتراب أكثر من المربع الذهبي.

بالتأكيد يرغب العديد من محبي الفريقين في حضور مباراتهما المثيرة، وهنا نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة أبها والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23.

جدول مباريات الاتحاد في دوري روشن السعودي 2023 والقنوات الناقلة

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة أبها والاتحاد؟

طرحت تذاكر مباراة أبها والاتحاد عبر موقع hadir.sa.

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بعد الدخول إلى الموقع يتعين عليك تسجيل الدخول، ومن ثم شراء تذاكر المباراة.

Shahid

ما هي أسعار تذاكر مباراة أبها والاتحاد؟

تبدأ أسعار تذاكر مباراة أبها والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23 من 30 ريالًا سعوديًا حسب الفئة.

ما هو موعد مباراة أبها والاتحاد؟

موعد مباراة أبها والاتحاد في الجولة الحادية عشر من دوري روشن السعودي 2022-23 هو يوم السبت 31 ديسمبر 2022، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

وتنطلق صافرة البداية الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت السعودية، الثانية والنصف بتوقيت مصر.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب أبها - الاتحاد السبت 31 ديسمبر 2022،

15:30 السعودية، 14:30 مصر SSC

شاهد VIP مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية

ما هي الشروط الواجب توافرها للحصول على تذاكر مباراة أبها والاتحاد؟

• عدم اشتراط التحصين والتحقق من الحالة الصحية في "توكلنا"

• لا يلزم لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة ، ويوصى بالاستمرار بلبسها في الأماكن المغلقة.

• بعد الشراء ، لا يمكن ان تسُترد قيمة التذكرة كما لا يمكن استبدالها ولا يجوز لغير الجهة المنظمة إعادة بيع التذكرة أو تحويلها لطرف ثالث بهدف تحقيق الربح ، وتصبح التذكرة باطلة عند إعادة بيعها أو تحويلها بشكل غير مسموح ، ولن يجوز لحاملها الدخول إلى المكان كما يمكن أن يتم إخراجه منه ، وتحتفظ الجهة المنظمة بحق إلغاء أي تذكرة معلن عنها بهدف إعادة بيعها من أجل تحقيق ربح أو كسب تجاري.

• وقد اتخذت الوزارة مع الاتحادات والأندية الرياضية كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق البروتوكول، بما يحقق الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

• وعلى من يخالف التعليمات الاحترازية سيكون عرضة للمخالفة حسب ما نصت عليه القوانين المحلية.

Shahid