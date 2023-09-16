ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال ونافباخور في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تعرف على طريقة شراء تذاكر مباراة الهلال ونافباخور في الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟، وما هي الأسعار؟

يعود الهلال للمنافسة القارية بمواجهة نافباخور نامانجان من أوزباكستان ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2023-2024.

الهلال وصل إلى نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا لكن خسر اللقب لصالج أوراوا ريدز الياباني ليفشل في تكرار إنجاز الموسم قبل الماضي.

ونجح الزعيم في دعم الفريق خلال الصيف بصفقات من العيار الناري بجلب نجوم عالمية أبرزهم نيمار ومالكوم وكوليبالي وميتروفيتش.

والآن هيا بنا لنعرف طرق الحصول على تذاكر وأسعار مباراة الهلال ونافباخور نامانجان في الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2023-2024.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الهلال ونافباخور في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تم طرح تذاكر مباراة الهلال ونافباخور في الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2023-2024 عبر التطبيق الرسمي لنادي الهلال

اضغط هنا لشراء تذاكر مباراة الهلال ونافباخور

بعد الدخول إلى الموقع يتعين عليك تسجيل الدخول، ومن ثم شراء تذاكر المباراة.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الهلال ونافباخور في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تتراوح سعر التذكر من 30 ريالًا حتى 75 ريال سعودي

الفئة السعر D 30 ريال سعودي L1 75 ريال سعودي L2 75 ريال سعودي L3 75 ريال سعودي L4 75 ريال سعودي H1 50 ريال سعودي H2 75 ريال سعودي H3 75 ريال سعودي H4 50 ريال سعودي C 30 ريال سعودي NW 40 ريال سعودي

ما هو موعد مباراة مباراة الهلال ونافباخور في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

موعد مباراة الهلال ونافبخور، في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2023-2024، هو الإثنين 18 سبتمبر 2023، على استاد الملك فهد الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

وتذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي حصلت على حقوق إذاعة مباريات دوري روشن السعودي والبطولات الآسيوية داخل المملكة.

كما يمكن المتابعة عبر قنوات beIN AFC خارج الأراضي السعودية، بينما تنقل قنوات أبوظبي الرياضية البطولة داخل الإمارات.