ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال وناساجي في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

يستضيف الهلال، نظيره ناساجي، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2023-2024.
وسقط الهلال، في فخ التعادل في الجولة الأولى أمام نافباخور، بهدف لمثله بينما فاز على نساجي بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية، وفاز على موبابي في الجولة الثالثة بستة أهداف دون رد، ثم عاد وكرر الفوز على الفريق الهندي بهدفين دون رد الجولة الرابعة، قبل أن يفوز على نافباخور في الجولة الخامسة، ويطمح لنهاية المجموعات بانتصار يعزز صدارته للمجموعة على حساب ناساجي.
في السطور التالية نستعرض لكم طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال وناساجي في دوري أبطال آسيا 2023-2024.
ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الهلال وناساجي في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟
تم طرح تذاكر مباراة الهلال وناساجي في الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2023-2024 عبر تطبيق بلو ستور.
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ما هي أسعار تذاكر مباراة الهلال وناساجي في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟
تبدأ أسعار تذاكر مباراة الهلال وناساجي في دوري أبطال آسيا 2023-2024 من 30 ريالًا سعوديًا وتتفاوت حسب فئة التذكرة.
ما هو موعد مباراة الهلال وناساجي في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟
موعد مباراة الهلال وناساجي، في الجولة السادسة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2023-2024، هو الإثنين 4 ديسمبر 2023، على مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية، السادسة بتوقيت مصر.
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|الملعب
|الهلال - ناساجي
|الإثنين 4 ديسمبر 2023،
19:00 السعودية، 18:00 مصر
|beIN Sports AFC HD
SSC HD
|مدينة الأمير فيصل بن فهد
ما هي شروط الحصول على تذاكر الهلال وناساجي في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟
- يلتزم حامل هذه التذكرة بهذه الأحكام والشروط عند صدور التذكرة أو استخدامها أو محاولة استخدامها.
- التذاكر غير قابلة للإلغاء، الاسترجاع أو التبديل.
- بشراء هذه التذكرة، توافق على الامتثال لكافة الأحكام والشروط والامتثال لأحكام وشروط أُخرى وقيود الجهة المنظمة قبل الفعالية أو خلالها.
- في حالة تم إلغاء ، تأجيل، أو تغيير موعد الفعالية من قِبل الجهة المنظمة:
- يتم إعادة قيمة التذكرة كرصيد بالمحفظة الإلكترونية للعميل لدى مزود الخدمة.
- يحق للعميل استخدام الرصيد لشراء تذكرة جديدة لنفس الفعالية أو أي فعالية أخرى مقدمة من مزود الخدمة.
- حامل التذكرة مسؤول عن التحقق من تاريخ الفعالية ووقتها ومكانها والعمر المسموح به لحضورها كما يجب من حاملي التذكرة الوصول باكراً إلى موقع الفعالية، ويحق للجهة المنظمة أن ترفض دخول الأشخاص المتأخرين، وفي هذه الحالة لن يجوز لحامل التذكرة أن يطالب باسترداد سعر التذكرة أو طلب تعويض من أي نوع كان.
- قد يتم تفتيش حاملي التذاكر ومقتنياتهم الشخصية عند دخول موقع الفعالية، وسوف يتم مصادرة المواد الخطرة والمحظورة، كما ستتم مصادرة كل مادة ترى الجهة المنظمة أو الجهاز الأمني في مقر الفعالية أنها خطرة أو يمكن أن يتم استخدامها لإلحاق الضرر بالمكان أو إفساد الفعالية.
- الإقرار و الالتزام بلائحة المحافظة على الذوق العام (لمشاهدة اللائحة اضغط هنا)
- جميع الأسعار تشمل قيمة الضريبة المضافة.
- يمنع دخول كاميرات التصوير الفوتوغرافي وكاميرات الفيديو الخاصة بالمحترفين إلى المكان.
- يوافق حامل التذكرة بصفته الحاضر لمكان الفعالية على الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية المسجلة التي قد يتم نشرها على شبكة الإنترنت.
- لا تتحمل الجهة المنظمة مسؤولية الإصابات الجسدية أو الأمراض أو وفاة أي زائر (بما في ذلك حامل التذكرة) أو فقدان أو تضرر المقتنيات لأسباب ناجمة عن الفعالية أو مرتبطة بها.
- يمنع منعاً باتاً إعادة بيع التذكرة.
للجهة المنظمة الحق في إخراج من يصدر عنه تصرف يعتبر برأي الجهة المنظمة مخالفًا.