ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والفتح في كأس الملك 2022-23؟

تعرف على طريقة شراء تذاكر مباراة الهلال والفتح في ربع نهائي كأس الملك موسم 2022-23، وما هي الأسعار؟

يستضيف ملعب الأمير فيصل بن فهد، مباراة هامة وقوية تجمع بين الهلال، والفتح، والتي تقام ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس الملك 2022-23.

الهلال فاز على الاتفاق بأربعة أهداف دون رد في دور الستة عشر من البطولة، ويطمح للبناء على هذه النتيجة الرائعة ليواصل الطريق نحو اللقب.

أما الفتح فبعد مباراة مثيرة أمام الطائي، عبر إلى ربع النهائي بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بهدفين لكل فريق.

جدول مباريات الهلال في كأس الملك 2022-23 والقنوات الناقلة

بالتأكيد يرغب العديد من محبي الفريقين وخصوصًا جمهور الموج الأزرق في حضور اللقاء، وهنا نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والفتح في كأس الملك 2022-23.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الهلال والفتح في كأس الملك 2022-23؟

تم طرح تذاكر مباراة الهلال والفتح عبر تطبيق "Blue Store"، وهذه هي الطريقة الوحيدة للحصول عليها.

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عند الدخول على التطبيق، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الهلال والفتح في كأس الملك 2022-23؟

تتراوح أسعار التذاكر بين 20 ريالًا حتى 800 ريالًا وتنقسم كالآتي:

نوع التذكرة الأسعار العادية 20 ريال سعودي العادية 30 ريال سعودي الفضية 500 ريال سعودي الذهبية 800 ريال سعودي

ما هو موعد مباراة الهلال والفتح في كأس الملك 2022-23 ؟

موعد مباراة الهلال والفتح في دور ربع النهائي من كأس الملك 2022-23 هو يوم الثلاثاء 14 مارس 2023 في ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق صافرة البداية في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الهلال - الفتح الثلاثاء 14 مارس 2023

21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC الأمير فيصل بن فهد

ما هي الشروط الواجب توافرها للحصول على تذاكر مباراة الهلال والفتح في كأس الملك 2022-23 ؟

• عدم اشتراط التحصين والتحقق من الحالة الصحية في "توكلنا"

• لا يلزم لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة ، ويوصى بالاستمرار بلبسها في الأماكن المغلقة.

• بعد الشراء ، لا يمكن أن تسُترد قيمة التذكرة كما لا يمكن استبدالها ولا يجوز لغير الجهة المنظمة إعادة بيع التذكرة أو تحويلها لطرف ثالث بهدف تحقيق الربح ، وتصبح التذكرة باطلة عند إعادة بيعها أو تحويلها بشكل غير مسموح ، ولن يجوز لحاملها الدخول إلى المكان كما يمكن أن يتم إخراجه منه ، وتحتفظ الجهة المنظمة بحق إلغاء أي تذكرة معلن عنها بهدف إعادة بيعها من أجل تحقيق ربح أو كسب تجاري.

• وقد اتخذت الوزارة مع الاتحادات والأندية الرياضية كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق البروتوكول، بما يحقق الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

• وعلى من يخالف التعليمات الاحترازية سيكون عرضة للمخالفة حسب ما نصت عليه القوانين المحلية.