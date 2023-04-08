ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والطائي في دوري روشن السعودي 2022-23؟

لم يتوقع أحد أن ينقاد الهلال لهزيمة ثلاثية بهذا الشكل أمام الشباب، بدا الأمر كابوسًا لأنصار "الزعيم" الذين يطمحون لمواصلة حملة الحفاظ على اللقب.
الآن الهلال في المركز الرابع، ولا يمر بأفضل فتراته، ولا يستطيع التصدر بسهولة إذ تفصل بينه وبين المتصدر الاتحادي 8 نقاط كاملة.
يستقبل الطائي في هذه الظروف، وهو الذي يحتل المركز الثامن ويقدم أداء متطورًا هذا الموسم.
بالتأكيد يرغب مشجعو الفريقين في حضور المباراة، وفي السطور التالية نستعرض سويًا طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والطائي في دوري روشن السعودي 2022-23.
ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الهلال والطائي؟
تم طرح تذاكر مباراة الهلال والطائي في دوري روشن السعودي 2022-23 عبر تطبيق "بلو ستور".
اضغط هنا لشراء تذاكر مباراة الهلال والطائي
بعد الدخول إلى التطبيق يتعين عليك تسجيل الدخول، ومن ثم شراء تذاكر المباراة.
لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد
ما هي أسعار تذاكر مباراة الهلال والطائي في دوري روشن السعودي 2022-23؟
نادي الهلال أعلن عبر موقعه الرسمي طرح تذاكر مباراته أمام الطائي وتبدأ أسعار التذاكر من 40 ريالًا سعوديًا حسب فئة التذكرة.
ما هو موعد مباراة الهلال والطائي؟
موعد مباراة الهلال والطائي هو يوم الإثنين 10 أبريل 2023 على ملعب الأمير فيصل بن فهد..
وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت مصر.
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|الملعب
|الهلال - الطائي
|الإثنين 10 أبريل 2023
22:00 السعودية، 21:00 مصر
|SSC
شاهد vip
|الأمير فيصل بن فهد
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
شكرًا للتصويت.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
اختيارات المحررين
- تحطيم أسطورة ألفيش وتخطي جيجز .. المجد ينتظر ميسي لو عاد إلى برشلونة
- واندا، عبد الرحيم، بوري فاتي وأقارب أثاروا الجدل حول نجوم كرة القدم
- عمر السومة وعبد الرزاق حمد الله .. مقارنة ظالمة وتفوق طفيف!
- حافلة عاهرات وممثلة لبنانية ودرع العالمية .. مواقف محرجة لرؤساء الأندية
- رمضان كروي مختلف في 2023 .. تسامح إنجليزي وتعنت فرنسي وخلسة إيطالية