ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والخليج في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والخليج في دوري روشن السعودي 2022-23..

يستضيف نادي الهلال نظيره نادي الخليج في مباراة مؤجلة من الجولة 16، من دوري روشن السعودي لموسم 2022-23، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد.

الهلال يدخل المباراة وهو في المركز الرابع برصيد 39 نقطة مع تبقي مباراتين أقل من المنافسين المباشرين له، بينما يدخل الخليج المباراة وهو في المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة ويطمح للاقتراب أكثر من مناطق الأمان في الجدول.

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بالتأكيد يرغب مشجعو الفريقين في حضور المباراة وخصوصًا الهلاليين، وفي السطور التالية نستعرض لكم طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والخليج في الدوري السعودي.

جدول مباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2023 والقنوات الناقلة

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الهلال والخليج في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تم طرح تذاكر مباراة الهلال والخليج في دوري روشن السعودي 2022-23 عبر تطبيق "بلو ستور".

اضغط هنا لشراء تذاكر مباراة الهلال والخليج

بعد الدخول إلى التطبيق يتعين عليك تسجيل الدخول، ومن ثم شراء تذاكر المباراة.

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ما هي أسعار تذاكر مباراة الهلال والخليج في دوري روشن السعودي 2022-23؟

نادي الهلال أعلن عبر موقعه الرسمي طرح تذاكر مباراته أمام الاتفاق وتبدأ أسعار التذاكر من 23 ريالًا سعوديًا حسب فئة التذكرة وتصل إلى 800 ريال.

الجدول التالي يستعرض لكم أسعار تذاكر مباراة الهلال والخليج في دوري روشن السعودي 2022-23.

فئة التذكرة السعر F1 الهلال 34 ريالًا F2 الخليج 34 ريالًا C الهلال 23 ريالًا D الخليج 23 ريالًا H1 الهلال 34 ريالًا H2 الهلال 34 ريالًا H3 الهلال 34 ريالًا H4 الهلال 34 ريالًا L1 الهلال 34 ريالًا L4 الهلال 34 ريالًا G 800 ريال S2 500 ريال

ما هو موعد مباراة الهلال والخليج في دوري روشن السعودي 2022-23؟

موعد مباراة الهلال والخليج في دوري روشن السعودي 2022-23 على استاد الأمير فيصل بن فهد هو يوم السبت 1 أبريل 2023

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الهلال - الخليج السبت 1 أبريل 2023

22:00 السعودية، 21:00 مصر SSC الأمير فيصل بن فهد

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