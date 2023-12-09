ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والتعاون في كأس الملك السعودي 2023-2024؟

تعرف على طرق شراء تذاكر مباراة الهلال والتعاون في ربع نهائي كأس الملك السعودي 2023-2024 وما هي الأسعار؟

يستقبل ملعب الأمير فيصل بن فهد، قمة كبيرة تجمع بين الهلال والتعاون ضمن مباريات ربع نهائي كأس الملك 2023-2024.

الموج الأزرق استهل مشواره في البطولة، بفوز على الجبلين بهدف دون رد، ثم فاز على الحزم بثلاثية نظيفة في دور الـ 16، ويطمح لمواصلة الانتصارات من أجل تحقيق اللقب الغالي للعام الثاني على التوازي.

بينما تغلب التعاون على القادسية، بهدفين دون رد في دور الـ 32، ثم بالنتيجة ذاتها فاز على الوحدة في دور الـ 16، وسيطمح لتحقيق المفاجأة وتخطي الهلال والوصول إلى نصف نهائي البطولة.

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وبكل تأكيد يرغب مشجعو الفريقين في حضور المباراة، وفي السطور التالية نستعرض لكم طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والتعاون في كأس الملك السعودي.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الهلال والتعاون في كأس الملك 2023-2024؟

طرح نادي الهلال، تذاكر مباراته مع التعاون، عبر تطبيق بلو ستور.

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بعد تثبيت التطبيق، سيتعين عليك تسجيل الدخول ومن ثم شراء تذاكر المباراة.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الهلال والتعاون في كأس الملك 2023-2024؟

تبدأ أسعار تذاكر مباراة الهلال والتعاون في كأس الملك 2023-2024 من 30 ريالًا سعوديًا، حسب درجة المقعد.

ما هو موعد مباراة الهلال والتعاون في كأس الملك 2024؟

موعد مباراة الهلال والتعاون في كأس الملك 2024 هو يوم الإثنين 11 ديسمبر 2023 على ستاد الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 17:45 السعودية، 16:45 مصر.