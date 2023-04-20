ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر والوحدة في كأس الملك 2022-23؟

تعرف على طريقة شراء تذاكر مباراة النصر والوحدة في مباراة نصف نهائي كأس الملك لموسم 2022-23، وما هي الأسعار؟

shahid

ينتظر فريق النصر مباراة قوية ضد الوحدة ضمن مباريات نصف نهائي كأس الملك 2022-23.

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النصر كان قد ضمن الوصول إلى نصف النهائي بعد التغلب على أبها في الدور الماضي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويسعى لمواصلة طريقه نحو النهائي من أجل تحقيق لقب هذا الموسم يصالح به جماهيره، بعد خسارته الأخيرة أمام الهلال في الدوري، وتعثره في سباق الصدارة مع الاتحاد.

أما الوحدة وصل إلى نصف النهائي بعد تجاوز الباطن بهدفين مقابل هدف.

بالتأكيد يرغب العديد من محبي الفريقين في حضور المباراة المرتقبة، وهنا نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر والوحدة في نصف نهائي كأس الملك 2022-23.

جدول مباريات كأس الملك 2023 والقنوات الناقلة

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة النصر والوحدة في كأس الملك 2022-23؟

تم طرح تذاكر مباراة النصر والوحدة في نصف نهائي كأس الملك 2022-23 عبر موقع tickets.victoryarena.

اضغط هنا لشراء تذاكر مباراة النصر والوحدة

بعد الدخول إلى الموقع يتعين عليك تسجيل الدخول، ومن ثم شراء تذاكر المباراة.

ما هي أسعار تذاكر مباراة النصر والوحدة في كأس الملك 2022-23؟

تتراوح أسعار تذاكر مباراة النصر والوحدة في نصف نهائي كأس الملك بين 35 وحتى 120 ريال سعودي، حسب فئة التذكرة.

الفئة سعر التذكرة خلف المرمى 35 ريال زاويا الملعب 55 ريال أطراف الوجهة 80 ريال منتصف الواجهة 120 ريال

ما هو موعد مباراة النصر والوحدة في كأس الملك 2022-23؟

موعد مباراة النصر والوحدة في نصف نهائي كأس الملك 2022-23 الإثنين 24 أبريل 2023 على ملعب الأول بارك.

وتنطلق صافرة البداية الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت مصر.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب النصر - الوحدة الإثنين 24 أبريل 2023،

21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC

شاهد VIP الأول بارك

ما هي الشروط الواجب توافرها للحصول على تذاكر مباراة النصر والوحدة؟

• عدم اشتراط التحصين والتحقق من الحالة الصحية في "توكلنا"

• لا يلزم لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة ، ويوصى بالاستمرار بلبسها في الأماكن المغلقة.

• بعد الشراء ، لا يمكن ان تسُترد قيمة التذكرة كما لا يمكن استبدالها ولا يجوز لغير الجهة المنظمة إعادة بيع التذكرة أو تحويلها لطرف ثالث بهدف تحقيق الربح ، وتصبح التذكرة باطلة عند إعادة بيعها أو تحويلها بشكل غير مسموح ، ولن يجوز لحاملها الدخول إلى المكان كما يمكن أن يتم إخراجه منه ، وتحتفظ الجهة المنظمة بحق إلغاء أي تذكرة معلن عنها بهدف إعادة بيعها من أجل تحقيق ربح أو كسب تجاري.

• وقد اتخذت الوزارة مع الاتحادات والأندية الرياضية كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق البروتوكول، بما يحقق الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

• وعلى من يخالف التعليمات الاحترازية سيكون عرضة للمخالفة حسب ما نصت عليه القوانين المحلية.

Shahid