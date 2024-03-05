ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر والعين في إياب ربع نهائي كأس آسيا 2023-2024؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر والعين في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024..

مباراة هامة تنتظر كلًا من النصر والعين في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا وذلك بعد أن انتهت مباراة الذهاب بتفوق الفريق الإماراتي 1-0.

ومن المقرر أن تندفع الجماهير النصراوية بقوة لشراء تذاكر مباراة العودة على ملعب الأول بارك، وهذا لأن المباراة تمثل أهمية كبيرة بالنسبة لرفاق البرتغالي كريستيانو رونالدو الذين يطمحون في عدم الخروج من الموسم صفر اليدين.

في السطور التالية نستعرض لكم طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر والعين في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024..

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جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 والقنوات الناقلة

متى موعد مباراة النصر والعين في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

ستقام مباراة الإياب على ملعب الأول بارك يوم الإثنين الحادي عشر من مارس 2024 في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت مصر.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق النصر - العين الإثنين 11 مارس 2024

22:00 السعودية، 21:00 مصر beIN Sports AFC 1

SSC Sports HD 1

أبو ظبي الرياضية آسيا 1 الأول بارك حاتم بطيشة

مشاري القرني

محمد الشامسي

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة النصر والعين في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

يطرح نادي النصر اليوم تذاكر مباراته ضد العين في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا على موقع "فيكتوري أرينا".. كما أعلنت حسابات "الأول بارك" عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

وسنوافيكم بطرق وروابط الشراء فور الإعلان عنها اليوم..

ما هي أسعار تذاكر مباراة النصر والعين في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

لم يتم الإعلان عن أسعار تذاكر مباراة العين والنصر في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024 إلى الآن كون التذاكر لم تطرح بشكل رسمي، لكن ما تم الإعلان عنه إلى الآن حتى موعد شراء التذاكر اليوم هو أن الأسعار سيتم تخفيضها بنسبة 50٪ لدعم الحضور الجماهيري من أجل الوقوف إلى جانب النصر..