ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر والعدالة في كأس خادم الحرمين 2022-23؟

كل ما تريد معرفته عن تذاكر مباراة النصر والعدالة التي تقام ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2022-23، الفئات والأسعار وأكثر..

يستضيف ملعب مرسول بارك مباراة النصر القادمة ضد العدالة والتي تقام ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين 2022-23.

النصر فاز على الرائد برباعية مقابل هدف في آخر مبارياته بالدوري السعودي ويطمح للبناء على هذه النتيجة الرائعة.

ومن جانبه، تعرض العدالة لهزيمة قاسية من التعاون بأربعة أهداف مقابل هدف في آخر مبارياته بالدوري السعودي ولا يريد الاستمرار في تلك النتائج السيئة.

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

وبكل تأكيد سيسعى الكثير من جماهير الفريقين لحضور تلك المباراة من المدرجات، ويقدم لك جول كل ما تريد معرفته عن تذاكر مباراة النصر والعدالة، في كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2022-23.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة النصر والعدالة؟

تم طرح تذاكر مباراة النصر والعدالة على موقع "ticketmx"، وهذه هي الطريقة الوحيدة للحصول عليها.

عند الدخول على الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

Shahid

ما هي أسعار تذاكر مباراة النصر والعدالة؟

تبدأ أسعار تذاكر مباراة النصر والعدالة من 30 ريال بأقل فئة للتذاكر.

المكان السعر GA 30 ريال GB 30 ريال VIP 500 ريال

ما هو موعد مباراة النصر والعدالة في كأس خادم الحرمين الشريفين؟

موعد مباراة النصر والعدالة في كأس خادم الحرمين الشريفين 2022-23 هو يوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022 في ملعب مرسول بارك.

وتنطلق صافرة البداية الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

كيف تشاهد مباراة النصر والعدالة في كأس خادم الحرمين الشريفين؟

يمكنك مشاهدة مباراة النصر ضد العدالة مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

وتبث المباريات أيضًا عبر قنوات SSC بتقنية SD مجانًا، وباشتراك لأجل تقنية HD.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب النصر - العدالة الأربعاء 21 ديسمبر 2022،

21:00 السعودية، 20:00 مصر

شاهد VIP SSC مرسول بارك

Shahid