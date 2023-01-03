ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر والطائي في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تعرف على طريقة شراء تذاكر مباراة النصر والطائي في الجولة 12 من منافسات موسم 2022-23 في الدوري السعودي للمحترفين، وما هي الأسعار؟

سيكون ملعب "مرسول بارك" في مدينة الرياض مسرحًا لمباراة النصر والطائي، والتي تقام ضمن منافسات الجولة 12 لموسم 2022-23 من دوري روشن السعودي.

ومن المرتقب أن يظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب "العالمي" الجديد في ملعب "مرسول بارك" لكنه لن يشارك في المباراة، وهو ما يزيد من جمهور النصر بحضور المباراة.

النصر، صاحب الملعب، يدخل المباراة منتشيًا بالفوز على الخليج في الجولة الماضية، والصعود إلى صدارة جدول الترتيب برصيد 26 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن الشباب الوصيف.

أما الطائي، فقد تكن من إنهاء سلسلة من ثلاث هزائم متتالية في الجولة الماضية، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على حساب الباطن برباعية نظيفة، ليرفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز السابع في جدول الترتيب.

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة

بالتأكيد يرغب العديد من محبي الفريقين في حضور اللقاء، وهنا نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر والطائي في الجولة 12 من دوري روشن السعودي 2022-23.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة النصر والطائي في دوري روشن السعودي 2022-23؟

طرح نادي النصر رسميًا تذاكر مباراته أمام الطائي، والتي تقام على ملعب مرسول بارك.

اضغط هنا للدخول إلى موقع حجز تذاكر مباراة النصر والطائي...

عند الدخول على الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

Shahid

ما هي أسعار تذاكر مباراة النصر والطائي في دوري روشن السعودي 2022-23؟

أقل سعر في تذاكر مباراة النصر والطائي هو 30 ريال سعودي، فيما يصل أعلى سعر إلى 6957 ريال سعودي.

الفئة السعر جمهور الضيف (M) 61 ريالًا جمهور الضيف (خلف المرمى K) 30 ريالًا جمهور الضيف (خلف المرمى J) 35 ريالًا جمهور الضيف (البانورامية L) 43 ريالًا البانورامية (E - I) 43 ريالًا الواجهة G 87 ريالًا الواجهة (F - H) 61 ريالًا خلف المرمى (C) 30 ريالًا خلف المرمى(D) 35 ريالًا البانورامية (A) 61 ريالًا البانورامية (B) 43 ريالًا Sports Lounge 391 ريالًا Gallery Lounge 435 ريالًا Gallery Lounge + 522 ريالًا Platinum Lounge 1304 ريال Membership Lounge 3478 ريال Sports Terrace 3043 ريال (لثلاثة أشخاص) Terrace 6957 ريال (لأربعة أشخاص)

ما هو موعد مباراة النصر والطائي في دوري روشن السعودي 2022-23؟

موعد مباراة النصر والطائي في الجولة 12 من منافسات موسم 2022-23 في دوري روشن السعودي هو يوم الخميس 5 يناير 2023، على ملعب "مرسول بارك".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة مساءً بتوقيت مصر.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب النصر - الطائي الخميس 5 يناير 2023،

18:00 السعودية، 17:00 مصر SSC شاهد VIP مرسول بارك

ما هي الشروط الواجب توافرها للحصول على تذاكر مباراة النصر والطائي؟

عدم اشتراط التحصين والتحقق من الحالة الصحية في "توكلنا"

لا يلزم لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة ، ويوصى بالاستمرار بلبسها في الأماكن المغلقة.

بعد الشراء ، لا يمكن أن تسُترد قيمة التذكرة كما لا يمكن استبدالها ولا يجوز لغير الجهة المنظمة إعادة بيع التذكرة أو تحويلها لطرف ثالث بهدف تحقيق الربح ، وتصبح التذكرة باطلة عند إعادة بيعها أو تحويلها بشكل غير مسموح ، ولن يجوز لحاملها الدخول إلى المكان كما يمكن أن يتم إخراجه منه ، وتحتفظ الجهة المنظمة بحق إلغاء أي تذكرة معلن عنها بهدف إعادة بيعها من أجل تحقيق ربح أو كسب تجاري.

وقد اتخذت الوزارة مع الاتحادات والأندية الرياضية كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق البروتوكول، بما يحقق الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وعلى من يخالف التعليمات الاحترازية سيكون عرضة للمخالفة حسب ما نصت عليه القوانين المحلية.

Shahid