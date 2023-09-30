ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر والاستقلال في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تعرف على طريقة شراء تذاكر مباراة النصر والاستقلال في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟، وما هي الأسعار؟

يستقبل ملعب الأول بارك، مباراة قوية وهامة تجمع بين النصر، والاستقلال الطاجيكي، ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وأسفرت القرعة عن وقوع النصر في المجموعة الخامسة من البطولة، بجانب برسبوليس الإيراني، الدحيل القطري، والاستقلال الطاجيكي.

النصر افتتح مبارياته في البطولة، بالفوز على برسبوليس، خارج الديار بهدفين دون رد، وسيعمل على مواصلة النتائج الجيدة وسلسلة الانتصارات التي يحققها مؤخرًا للاقتراب أكثر من التأهل، بينما تعادل الاستقلال سلبيًا أمام الدحيل.

والآن هيا بنا لنعرف طرق الحصول على تذاكر وأسعار مباراة النصر والاستقلال في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2023-2024.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة النصر والاستقلال في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تم طرح تذاكر مباراة النصر والاستقلال في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2023-2024 عبر موقع الأول بارك.

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بعد الدخول إلى الموقع يتعين عليك تسجيل الدخول، ومن ثم شراء تذاكر المباراة.

ما هي أسعار تذاكر مباراة النصر والاستقلال في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تتراوح سعر التذكر من 42 ريالًا حتى 155 ريالًا سعوديًا

الفئة السعر خلف المرمى سفلي 42 ريالًا سعوديًا خلف المرمى علوي 48 ريالًا سعوديًا الزاويا ( I-E-B ) 72 ريالًا سعوديًا اطراف الواجهة ( F - H ) 100 ريالًا سعوديًا الواجهة ( G ) 155 ريالًا سعوديًا

ما هو موعد مباراة مباراة النصر والاستقلال في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

موعد مباراة النصر والاستقلال، في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2023-2024، هو الإثنين 2 أكتوبر 2023، على ملعب الأول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

وتذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي حصلت على حقوق إذاعة مباريات دوري روشن السعودي والبطولات الآسيوية داخل المملكة.

كما يمكن المتابعة عبر قنوات beIN AFC خارج الأراضي السعودية، بينما تنقل قنوات أبوظبي الرياضية البطولة داخل الإمارات.