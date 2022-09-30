ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر والاتحاد في الدوري السعودي 2022-23؟

تعرف على طريقة شراء تذاكر مباراة النصر والاتحاد في الجولة الخامسة منافسات موسم 2022-23 في الدوري السعودي للمحترفين، وما هي الأسعار؟

يستقبل ملعب مرسول بارك، في الجولة الخامسة من بطولة دوري روشن السعودي 2022-23، قمة من قمم الكرة السعودية والتي تجمع بين النصر والاتحاد.

النصر صاحب الأرض والجمهور في المباراة يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الباطن في الجولة الماضية برباعية دون رد، وصل بها إلى النقطة التاسعة في المركز الرابع، ويريد مواصلة حصد النقاط للاستمرار في المنافسة على اللقب الأغلى.

على الجانب الآخر الاتحاد حاله لا يختلف كثيرًا عن النصر، فقد نجح العميد في الفوز على الخليج بهدفين دون رد في الجولة الماضية، ليصل إلى النقطة العاشرة، ويطمح للخروج بنتيجة إيجابية تضمن له الاستمرار في المربع الذهبي والمنافسة على لقب الدوري.

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة

بالتأكيد يرغب العديد من محبي الفريقين في حضور اللقاء، وهنا نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر والاتحاد في الدوري السعودي 2023.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة النصر والاتحاد؟

طرح نادي النصر مباراته أمام والاتحاد، والتي تقام على ملعب مرسول بارك عبر موقع مرسول بارك .

اضغط هنا للدخول إلى موقع ملعب مرسول بارك...

عند الدخول على الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

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Shahid Shahid

ما هي أسعار تذاكر مباراة النصر والاتحاد؟

وتبدأ أسعار تذاكر مباراة النصر والاتحاد من 52 ريال حسب فئة التذكرة.

الفئة السعر A (عوائل) 104 ريال B (عوائل) 74 ريال C ( خلف المرمى) 52 ريال D (خلف المرمى ) 61 ريال E( البانورامية) 74 ريال F (الواجهة ) 104 ريال G (الواجهة ) 174 ريال H (الواجهة ) 104 ريال I ( البانورامية) 74 ريال J (خلف المرمى - الاتحاد) 130 ريال K (خلف المرمى - الاتحاد) 130 ريال L (عوائل الاتحاد) 104 ريال M (عوائل الاتحاد) 104 ريال

ما هو موعد مباراة النصر والاتحاد؟

موعد مباراة النصر والاتجاد في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي 2022-23، هو يوم الأحد 2 أكتوبر 2022، على ملعب مرسول بارك.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب النصر - الاتحاد الأحد 2 أكتوبر 2022،

21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC

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ما هي الشروط الواجب توافرها للحصول على تذاكر مباراة النصر والاتحاد؟

عدم اشتراط التحصين والتحقق من الحالة الصحية في "توكلنا"

لا يلزم لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة والمغلقة، ويوصى بالاستمرار بلبسها في الأماكن المغلقة.

بعد الشراء ، لا يمكن ان تسُترد قيمة التذكرة كما لا يمكن استبدالها ولا يجوز لغير الجهة المنظمة إعادة بيع التذكرة أو تحويلها لطرف ثالث بهدف تحقيق الربح ، وتصبح التذكرة باطلة عند إعادة بيعها أو تحويلها بشكل غير مسموح ، ولن يجوز لحاملها الدخول إلى المكان كما يمكن أن يتم إخراجه منه ، وتحتفظ الجهة المنظمة بحق إلغاء أي تذكرة معلن عنها بهدف إعادة بيعها من أجل تحقيق ربح أو كسب تجاري.

وقد اتخذت الوزارة مع الاتحادات والأندية الرياضية كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق البرتوكول، بما يحقق الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وعلى من يخالف التعليمات الاحترازية سيكون عرضة للمخالفة حسب ما نصت عليه القوانين المحلية.