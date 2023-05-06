ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر والخليج في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تعرف على طريقة شراء تذاكر مباراة النصر والخليج في الجولة 26 لمنافسات موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي، وما هي الأسعار؟

shahid

لا ينتظر جمهور النصر أي مفاجآت غير سارة من الفريق حين يستضيف الخليج في الجولة 26 من دوري روشن السعودي 2022-23.

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الفريق النصراوي يريد الحفاظ على آماله في تحقيق لقب الدوري ومواصلة مطاردة الاتحاد على صدارة الترتيب، بعد فوزه في مباراته الأخيرة أمام الرائد، ويسعى لمواصلة الانتصارات، وينتظر أي سقوط للاتحاد للاقتراب أكثر من القمة..

ويأتي. النصر في المركز الثاني برصيد 56 بعد لعب 25 مباراة، خلف الاتحاد المتصدر برصيد 59 نقطة بعد لعب 24 مباراة.

على الجانب الآخر الخليج الذي يحتل المركز قبل الأخير في ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، يريد الخروج بنتيجة إيجابية أمام فارس نجد، لتساعده في مشواره للهروب من مناطق الهبوط.

بالتأكيد يرغب العديد من محبي الفريقين في حضور المباراة المرتقبة، وهنا نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر والخليج في الجولة 26 لمنافسات موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي.

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة النصر والخليج في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تم بعد طرح تذاكر مباراة النصر والخليج في الجولة 24 لمنافسات موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي، عبر موقع tickets.victoryarena.

بعد الدخول إلى الموقع يتعين عليك تسجيل الدخول، ومن ثم شراء تذاكر المباراة.

ما هي أسعار تذاكر مباراة النصر والخليج في دوري روشن السعودي 2022-23؟

وتتراوح أسعار تذاكر مباراة النصر والخليج في دوري روشن السعودي 2022-23 بين 20 وحتى ستة آلاف ريال سعودي، حسب فئة التذكرة، وذلك باحتساب ضريبة القيمة المضافة..

ما هو موعد مباراة النصر والخليج في دوري روشن السعودي 2022-23؟

موعد مباراة النصر والخليج في الجولة 26 من دوري روشن السعودي 2022-23 هو الإثنين 8 مايو 2023.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب النصر - الخليج الإثنين 8 مايو 2023،

19:00 السعودية ومصر SSC

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ما هي الشروط الواجب توافرها للحصول على تذاكر مباراة النصر والخليج؟

• عدم اشتراط التحصين والتحقق من الحالة الصحية في "توكلنا"

• لا يلزم لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة ، ويوصى بالاستمرار بلبسها في الأماكن المغلقة.

• بعد الشراء ، لا يمكن ان تسُترد قيمة التذكرة كما لا يمكن استبدالها ولا يجوز لغير الجهة المنظمة إعادة بيع التذكرة أو تحويلها لطرف ثالث بهدف تحقيق الربح ، وتصبح التذكرة باطلة عند إعادة بيعها أو تحويلها بشكل غير مسموح ، ولن يجوز لحاملها الدخول إلى المكان كما يمكن أن يتم إخراجه منه ، وتحتفظ الجهة المنظمة بحق إلغاء أي تذكرة معلن عنها بهدف إعادة بيعها من أجل تحقيق ربح أو كسب تجاري.

• وقد اتخذت الوزارة مع الاتحادات والأندية الرياضية كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق البروتوكول، بما يحقق الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

• وعلى من يخالف التعليمات الاحترازية سيكون عرضة للمخالفة حسب ما نصت عليه القوانين المحلية.

Shahid