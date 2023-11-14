ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة المنتخب السعودي وباكستان في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026؟

تعرف على طريقة شراء وأسعار تذاكر مباراة المنتخب السعودي وباكستان في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026..

Soundstorm

يستهل المنتخب السعودي مشواره في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 بمواجهة منتخب باكستان، وذلك ضمن منافسات المجموعة السابعة من المرحلة الثانية في تصفيات المونديال.

ويخوض "الأخضر" منافسات المرحلة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في مجموعة تضم منتخبات الأردن، وطاجيكستان، إلى جانب باكستان.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المباراة المرتقبة لجماهير المنتخب السعودي تقام على ملعب نادي الفتح في مدينة الأحساء، ويرغب عشاق "الأخضر" في تقديم كل الدعم لكتيبة المدرب روبيرتو مانشيني في مستهل المشوار نحو مونديال 2026.

وفي التقرير التالي من "GOAL.com" نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة المنتخب السعودي وباكستان في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة المنتخب السعودي وباكستان في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026؟

طرح الاتحاد السعودي لكرة القدم تذاكر مباراة "الأخضر" وباكستان رسميًا اليوم، الثلاثاء، عبر موقع "ticketmx.com".

وسيكون عليك تسجيل الدخول أولًا قبل إكمال عملية شراء التذاكر.

اضغط هنا لشراء تذاكر مباراة المنتخب السعودي وباكستان

ما هي أسعار تذاكر مباراة المنتخب السعودي وباكستان في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026؟

تبدأ أسعار تذاكر مباراة المنتخب السعودي وباكستان في الجولة الأولى من المرحلة الثانية في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، من 15 ريالًا سعوديًا لأقل فئة تذاكر، وتصل إلى 40 ريالًا لأعلى فئة.

الفئة سعر التذكرة E - C 15 ريالًا سعوديًا D 20 ريالًا سعوديًا A 40 ريالًا سعوديًا

ما هو موعد مباراة المنتخب السعودي وباكستان في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026؟

تقام مباراة المنتخب السعودي وباكستان في الجولة الأولى من المرحلة الثانية في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، يوم الخميس 16 نوفمبر 2023، على استاد نادي الفتح في مدينة الأحساء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب السعودية - باكستان الخميس 16 نوفمبر 2023،

19:30 السعودية، 18:30 مصر SSC نادي الفتح

Soundstorm