ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة القيصومة والأهلي في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2022-23؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة القيصومة والأهلي في الجولة الثامنة عشر لمنافسات دوري الدرجة الأولى السعودي 2022-23

يستضيف ملعب نادي الباطن مباراة القيصومة والأهلي، والتي تقام ضمن الجولة 18 من منافسات موسو 2022-23 من دوري يلو، الدرجة الأولى السعودي.

الأهلي تمكن أخيرًا من اعتلاء صدارة الترتيب بعدما حقق الفوز على الجبلين بثلاثية نظيفة في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة، ليرفع رصيده إلى 34 في صدارة الترتيب متفوقًا على الفيصلي الوصيف بفارق الأهداف.

وعلى الجانب الآخر، فقد واصل القيصومة سلسلة نتائجه المخيبة في المباريات الأخيرة من دوري يلو، بعدما تعرض للخسارة الثانية على التوالي، والتي جاءت أمام الخلود بهدفين دون رد، ليتوقف رصيده عند 21 نقطة في المركز التاسع.

جدول مباريات الأهلي في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023 والقنوات الناقلة

ونستعرض معًا في هذا التقرير كيفية شراء تذاكر مباراة القيصومة والأهلي، وما هي الأسعار وغيرها؟.

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Shahid

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة القيصومة والأهلي في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23؟

لم يطرح القيصومة حتى الآن بشكل رسمي تذاكر مباراته أمام الأهلي في الجولة 18 من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23.

لكن القيصومة يطرح تذاكره خلال الموسم الحالي عبر منصة "e-ticket" ولا يمكن شراء التذاكر إلا من خلالها.

عند الدخول إلى الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

اضغط هنا للدخول إلى منصة e-ticket

ما هي أسعار تذاكر مباراة القيصومة والأهلي في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23؟

إذا واصل نادي القيصومة اتباع السياسة الخاصة بالتذاكر في المباريات الأخيرة، ستكون تذاكر مباراته أمام الأهلي بالمجان، لكن يجب حجزها في جميع الأحوال.

ما هو موعد مباراة القيصومة والأهلي في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي؟

موعد مباراة القيصومة والأهلي والتي تقام ضمن الجولة 18 من منافسات دوري يلو 2022-23 هو يوم السبت 28 يناير 2023 على ملعب نادي الباطن.

وتنطلق صافرة البداية في الرابعة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية، الثالثة إلا ربع عصرًا بتوقيت مصر.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب القيصومة -الأهلي السبت 28 يناير 2023،

15:45 السعودية، 14:45 مصر KSA Sports HD نادي الباطن

Shahid