ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة القادسية والأهلي في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2022-23؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة القادسية والأهلي في الجولة السادسة عشرة من دوري الدرجة الأولى السعودي 2022-23

يستضيف ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة مباراة القادسية والأهلي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر لموسم 2022-23 من دوري يلو، الدرجة الأولى السعودي.

الأهلي حقق فوزًا هامًا على حساب الشعلة بهدفين دون رد في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 24 نقطة، في المركز السادس في جدول ترتيب دوري يلو.

أما نادي القادسية، فقد تعادل سلبيًا مع الفيصلي في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة، يحتل بها المركز الثالث عشر في جدول الترتيب.

جدول مباريات الأهلي في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023 والقنوات الناقلة

ونستعرض معًا في هذا التقرير كيفية شراء تذاكر مباراة القادسية والأهلي، وما هي الأسعار وغيرها؟.

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Shahid

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة القادسية والأهلي في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23؟

تم طرح تذاكر مباراة القادسية والأهلي رسميًا عبر الموقع الرسمي لنادي القادسية ولا يمكن شراء التذاكر إلا من خلالها.

عند الدخول إلى الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

اضغط هنا للدخول إلى موقع نادي القادسية

ما هي أسعار تذاكر مباراة القادسية والأهلي في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23؟

تتراوح أسعار التذاكر بين 5 إلى 150 ريال سعودي، غير شامل الضريبة كالآتي:

المنصة السعر الدرجة الثانية موحدة 5 ريال سعودي الدرجة الموحدة (الأهلي) 10 ريال سعودي الدرجة الموحدة (القادسية) 10 ريال سعودي ممتازة (الأهلي) 50 ريال سعودي ممتازة (القادسية) 50 ريال سعودي مقصورة 150 ريال سعودي

ما هو موعد مباراة القادسية والأهلي في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي؟

موعد مباراة القادسية والأهلي ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من دوري يلو 2022-23 هو يوم الثلاثاء 10 يناير 2023 على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة.

وتنطلق صافرة البداية في الخامسة و40دقيقة مساءً بتوقيت السعودية، الرابعة و40 مساءً بتوقيت مصر.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب القادسية - الأهلي الثلاثاء 10 يناير 2023،

17:40 السعودية، 16:40 مصر KSA Sports HD استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية

Shahid