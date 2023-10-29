ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الفيحاء والاتحاد في كأس الملك 2024؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الفيحاء والاتحاد، والتي تقام لحساب دور الستة عشر من منافسات بطولة كأس الملك 2024.

يحل الاتحاد ضيفًا على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، لخوض مباراة مرتقبة أمام نظيره الفيحاء، والتي تقام ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس الملك السعودي 2023-2024.

الاتحاد، يدخل المباراة وعينه على التأهل إلى الدور ربع النهائي، في محاولة للتقدم أكثر في البطولة، والبحث عن تحقيق اللقب الغائب عن خزائنه منذ 2018.

أما الفيحاء، صاحب الأرض، وبطل نسخة 2022 من كأس الملك، فيسعى إلى تحقيق المفاجأة وقلب الطاولة على الاتحاد، وتحقيق انتصار مفاجئ يمنحه التأهل إلى الدور التالي من البطولة.

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في السطور التالية نستعرض لكم طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الفيحاء والاتحاد في دور الستة عشر من بطولة كأس الملك 2024.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الفيحاء والاتحاد في كأس الملك 2024؟

من المنتظر أن يطرح نادي الفيحاء تذاكر مباراته ضد الاتحاد عبر منصة alfaiha.evento.

يمكنكم شراء تذاكر مباراة الفيحاء والاتحاد عبر الرابط.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الفيحاء والاتحاد في كأس الملك 2024؟

من المنتظر أن يختلف سعر تذكرة مباراة الفيحاء والاتحاد، حسب درجة المقعد، ومع عدم طرح تذاكر المباراة رسميًا، فمن المتوقع أن تبدأ أسعار تذاكر المباراة من 30 ريالًا سعوديًا للفئة الموحدة.

ما هو موعد مباراة الفيحاء والاتحاد في كأس الملك 2024؟

تقام مباراة الخلود والاتحاد في كأس الملك 2024 يوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 على استاد مدينة المجمعة الرياضية، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر.