ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الفتح والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23؟

يستضيف نادي الفتح نظيره نادي الاتحاد، في مباريات الجولة الـ 21، من دوري روشن السعودي لموسم 2022-23، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي.
الاتحاد يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد الفوز على النصر في الدوري وانتزاعه الصدارة، ووصوله إلى قمة ترتيب الدوري السعودي وسيعمل على مواصلة الانتصارات للاحتفاظ بالصدارة، في مشوار الحصول على اللقب الغائب عن خزائن العميد منذ سنوات.
أما الفتح فيقدم مستويات مميزة هذا الموسم، ويطمح لاعبوه في الخروج بنتيجة إيجابية أمام العميد، تساعد الفريق في الاقتراب من المربع الذهبي.
بالتأكيد يرغب مشجعو الفريقين في حضور المباراة، وفي السطور التالية نستعرض لكم طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الفتح والاتحاد في الدوري السعودي.
جدول مباريات الاتحاد في دوري روشن السعودي 2023 والقنوات الناقلة
ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الفتح والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23؟
تم طرح تذاكر مباراة الفتح والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23 عبر منصة مكاني.
اضغط هنا لشراء تذاكر مباراة الفتح والاتحاد
بعد الدخول إلى الموقع يتعين عليك تسجيل الدخول، ومن ثم شراء تذاكر المباراة.
ما هي أسعار تذاكر مباراة الفتح والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23؟
نادي الفتح أعلن عبر موقعه الرسمي طرح تذاكر مباراته أمام الهلال وتبدأ أسعار التذاكر من 75 ريالًا سعوديًا حسب فئة التذكرة، فهذا هو سعر الدرجة الثانية، أما الدرجة الأولى فيبلغ السعر يمين ويسار المنصة 100 ريال، وسعر التذكرة في المنصة 500 ريال.
ما هو موعد مباراة الفتح والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23؟
موعد مباراة الفتح والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23 على استاد مدينة الأمير عبد الله بن جلوي هو يوم السبت 18 مارس 2023
وتنطلق صافرة بداية المباراة في الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية، الثالثة عصرًا بتوقيت مصر.
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|الملعب
|الفتح - الاتحاد
|السبت 18 مارس 2023
16:00 السعودية، 15:00 مصر
|SSC
|مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية
اختيارات المحررين
- ريال مدريد وليفربول | كلوب لم يتعلم من تشافي ومنح أنشيلوتي بطاقة التأهل!
- لا أشركه في البلاي ستيشن ومواجهة ناتشو صعبة عليه.. ردود فعل ساخرة من ثأر محمد صلاح أمام ريال مدريد
- النصر مظلوم وجماهير الهلال "لاتفقه شيئًا" .. تصريحات ورطت سلمان الفرج
- "طقطقة" الجمهور السعودي على كريستيانو رونالدو.. أن يعرف خصمك نقطة ضعفك
- أين هم الآن | إرلينج هالاند، جادون سانشو، ونجوم NXGN 2019