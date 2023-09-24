ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة العين والأهلي في كأس الملك 2024؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة العين والأهلي، والتي تقام لحساب دور الـ32 من منافسات بطولة كأس الملك 2024.

يحل الأهلي ضيفًا على استاد مدينة الملك سعود الرياضية في مدينة الباحة، لخوض مباراة مرتقبة أمام نظيره العين، والتي تقام ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الملك السعودي 2023-2024.

الأهلي، يدخل المباراة وعينه على التأهل إلى دور الستة عشر، ومصالحة جماهيره بعد الخسارة القاسية من النصر بنتيجة 4-3 في الجولة الأخيرة من دوري روشن السعودي.

أما العين، صاحب الأرض، فيسعى إلى تحقيق المفاجأة وقلب الطاولة على الأهلي، وتحقيق انتصار مفاجئ يمنحه التأهل إلى الدور التالي من كأس الملك.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة العين والأهلي في دور الـ32 من بطولة كأس الملك 2024.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة العين والأهلي في كأس الملك 2024؟

طرح نادي العين تذاكر مباراته ضد الأهلي عبر منصة Easyticket.

يمكنكم شراء تذاكر مباراة العين والأهلي عبر الرابط.

ما هي أسعار تذاكر مباراة العين والأهلي في كأس الملك 2024؟

تبدأ أسعار تذاكر مباراة العين والأهلي من 180 ريالًا سعوديًا، وتصل إلى 400 ريال سعودي حسب فئة التذكرة.

الفئة سعر التذكرة الموحدة 180 ريالًا سعوديًا المنصة 400 ريال سعودي

ما هو موعد مباراة العين والأهلي في كأس الملك 2024؟

تقام مباراة العين والأهلي في كأس الملك 2024 يوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 على استاد مدينة الملك سعود الرياضية في مدينة الباحة، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.