ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الطائي والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تعرف على طريقة شراء تذاكر مباراة الطائي والهلال في الجولة الثامنة من منافسات موسم 2022-23 في الدوري السعودي للمحترفين، وما هي الأسعار؟

سقط الهلال في المباراة الثالثة على التوالي وخرج متعادلًا أمام الشباب في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي 2022-2023.

الزعيم حقق الفوز في أول 4 مباريات قبل الخسارة من التعاون ثم التعادل السلبي مع الاتفاق وأخيرًا التعادل بهدف لمثله ضد الشباب ليتوقف رصيده عند 14 نقطة.

أما الطائي، فيعيش فترة رائعة في الآونة الأخيرة بعد الفوز على الرائد في الجولة السابعة وامتلاكه 15 نقطة بفارق 4 نقاط فقط عن الشباب المتصدر.

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة

بالتأكيد يرغب العديد من محبي الفريقين في حضور اللقاء، وهنا نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الطائي والهلال في الدوري السعودي 2023.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الطائي والهلال؟

طرح نادي الطائي رسميًا تذاكر مباراته أمام الهلال، والتي تقام على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد، عبر منصة مكاني.

اضغط هنا للدخول إلى موقع حجز تذاكر مباراة الطائي والهلال...

عند الدخول على الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

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ما هي أسعار تذاكر مباراة الطائي والهلال؟

تبدأ أسعار تذاكر مباراة الطائي والهلال من 50 ريالًا في أقل فئة للتذاكر.

الفئة السعر موحدة الطائي 50 ريالًا موحدة الهلال 50 ريالًا

ما هو موعد مباراة الطائي والهلال؟

موعد مباراة الطائي والهلال في الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي 2022-23 هو السبت 15 أكتوبر 2022، على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد.

وتنطلق صافرة البداية في الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت السعودية، الخامسة والنصف بتوقيت مصر.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الطائي - الهلال السبت 15 أكتوبر 2022،

18:30 السعودية، 17:30 مصر. SSC شاهد VIP ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد

ما هي الشروط الواجب توافرها للحصول على تذاكر مباراة الطائي والهلال؟

عدم اشتراط التحصين والتحقق من الحالة الصحية في "توكلنا"

لا يلزم لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة ، ويوصى بالاستمرار بلبسها في الأماكن المغلقة.

بعد الشراء ، لا يمكن أن تسُترد قيمة التذكرة كما لا يمكن استبدالها ولا يجوز لغير الجهة المنظمة إعادة بيع التذكرة أو تحويلها لطرف ثالث بهدف تحقيق الربح ، وتصبح التذكرة باطلة عند إعادة بيعها أو تحويلها بشكل غير مسموح ، ولن يجوز لحاملها الدخول إلى المكان كما يمكن أن يتم إخراجه منه ، وتحتفظ الجهة المنظمة بحق إلغاء أي تذكرة معلن عنها بهدف إعادة بيعها من أجل تحقيق ربح أو كسب تجاري.

وقد اتخذت الوزارة مع الاتحادات والأندية الرياضية كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق البروتوكول، بما يحقق الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وعلى من يخالف التعليمات الاحترازية سيكون عرضة للمخالفة حسب ما نصت عليه القوانين المحلية.

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