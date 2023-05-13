ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الطائي والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تعرف على طريقة شراء تذاكر مباراة الطائي والنصر في الجولة 27 لمنافسات موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي، وما هي الأسعار؟

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لا ينتظر جمهور النصر أي مفاجآت غير سارة من الفريق حين يحل ضيفًا على الطائي في الجولة 27 من دوري روشن السعودي 2022-23.

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بعد التعثر الأخير أمام الخليج يريد النصراوي يريد الحفاظ على آماله في تحقيق لقب الدوري ومواصلة مطاردة الاتحاد على صدارة الترتيب، مع انتظار أي سقوط للاتحاد.

ويأتي. النصر في المركز الثاني برصيد 57 بعد لعب 26 مباراة، خلف الاتحاد المتصدر برصيد 62 نقطة بعد لعب 26 مباراة.

على الجانب الآخر الطائي يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة، ويريد الخروج بنتيجة إيجابية أمام فارس نجد، ليواصل التقدم في جدول الترتيب.

بالتأكيد يرغب العديد من محبي الفريقين في حضور المباراة المرتقبة، وهنا نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الطائي والنصر في الجولة 27 لمنافسات موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي.

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الطائي والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تم بعد طرح تذاكر مباراة الطائي والنصر في الجولة 27 لمنافسات موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي، عبر موقع https://makani.com.sa/.

بعد الدخول إلى الموقع يتعين عليك تسجيل الدخول، ومن ثم شراء تذاكر المباراة.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الطائي والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23؟

قررت إدارة الطائي، أن يكون سعر التذكرة الموحدة لمباراة فريقها أمام النصر ضمن مباريات الجولة 27 من دوري روشن السعودي 2022-23، هو 30 ريالًا.

ما هو موعد مباراة الطائي والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23؟

موعد مباراة الطائي والنصر في الجولة 27 من دوري روشن السعودي 2022-23 هو الثلاثاء 16 مايو 2023.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الطائي - النصر الثلاثاء 16 مايو 2023،

21:30 السعودية ومصر SSC

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ما هي الشروط الواجب توافرها للحصول على تذاكر مباراة الطائي والنصر؟

• عدم اشتراط التحصين والتحقق من الحالة الصحية في "توكلنا"

• لا يلزم لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة ، ويوصى بالاستمرار بلبسها في الأماكن المغلقة.

• بعد الشراء ، لا يمكن ان تسُترد قيمة التذكرة كما لا يمكن استبدالها ولا يجوز لغير الجهة المنظمة إعادة بيع التذكرة أو تحويلها لطرف ثالث بهدف تحقيق الربح ، وتصبح التذكرة باطلة عند إعادة بيعها أو تحويلها بشكل غير مسموح ، ولن يجوز لحاملها الدخول إلى المكان كما يمكن أن يتم إخراجه منه ، وتحتفظ الجهة المنظمة بحق إلغاء أي تذكرة معلن عنها بهدف إعادة بيعها من أجل تحقيق ربح أو كسب تجاري.

• وقد اتخذت الوزارة مع الاتحادات والأندية الرياضية كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق البروتوكول، بما يحقق الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

• وعلى من يخالف التعليمات الاحترازية سيكون عرضة للمخالفة حسب ما نصت عليه القوانين المحلية.

Shahid