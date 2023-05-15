ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الشعلة والأهلي في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الشعلة والأهلي، والتي تقام لحساب الجولة 32 من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23

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يستضيف ملعب نادي الشعلة في مدينة الخرج مباراة الشعلة والأهلي، والتي تقام ضمن مباريات الجولة 32 من موسم 2022-23 لبطولة دوري يلو الدرجة الأولى السعودي.

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فريق المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني يدخل المباراة بهدف الحفاظ على صدارة دوري يلو ومواصلة طريقه نحو حصد اللقب، بعدما ضمن بالفعل العودة إلى دوري روشن السعودي في موسم 2023-24.

ويتصدر "الراقي" جدول ترتيب دوري يلو برصيد 65 نقطة، متفوقًا بفارق ثلاث نقاط على الأخدود الوصيف، قبل ثلاث جولات على نهاية الموسم.

أما الشعلة، فيدخل المباراة من أجل تحسين صورته، بعدما هبط رسميًا إلى دوري الدرجة الثانية السعودي، حيث يتذيل جدول الترتيب في دوري يلو برصيد 17 نقطة.

وبالتأكيد يرغب مشجعو الفريقين وخصوصًا من مشجعي الأهلي في حضور المباراة، وفي السطور التالية نستعرض لكم طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الشعلة والأهلي في الجولة 31 من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الشعلة والأهلي في دوري يلو 2022-23؟

أعلن نادي الشعلة رسميًا عن طرح تذاكر مباراته أمام الأهلي في الجولة 32 من دوري يلو السعودي 2022-23، عبر منصة "e-ticket.app"، وهي الطريقة الوحيدة للحصول على تذاكر المباراة..

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بعد الدخول إلى المنصة يتعين عليك تسجيل الدخول، ومن ثم شراء تذاكر المباراة.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الشعلة والأهلي في دوري يلو 2022-23؟

تتراوح أسعار تذاكر مباراة الشعلة والأهلي في الجولة 32 من دوري يلو بين 30 ريالًا سعوديًا إلى 200 ريال سعودي حسب فئة التذكرة، دون احتساب ضريبة القيمة المضافة.

ما هو موعد مباراة ال شعلة والأهلي في دوري يلو 2022-23؟

موعد مباراة الشعلة والأهلي في الجولة 32 من منافسات موسم 2022-23 من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي هو يوم الأربعاء 17 مايو 2023 على ملعب نادي الشعلة.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة و20 دقيقة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الشعلة - الأهلي الأربعاء 17 مايو 2023

20:20 السعودية ومصر KSA Sports HD نادي الشعلة

Shahid