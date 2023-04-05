ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23

يستضيف نادي الشباب نظيره نادي الهلال في مباراة ضمن الجولة 22 من دوري روشن السعودي لموسم 2022-23، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

الهلال يدخل المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 45 نقطة، بينما يدخل الشباب المباراة وهو في المركز الرابع برصيد 44 نقطة ويطمح لتخطي الفارق مع منافسه المباشر في المربع الذهبي.

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بالتأكيد يرغب مشجعو الفريقين في حضور المباراة، وفي السطور التالية نستعرض لكم طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الشباب والهلال في الدوري السعودي.

جدول مباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2023 والقنوات الناقلة

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تم طرح تذاكر مباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23 عبر منصة "تكت مكس".

اضغط هنا لشراء تذاكر مباراة الشباب والهلال ..

بعد الدخول إلى المنصة يتعين عليك تسجيل الدخول، ومن ثم شراء تذاكر المباراة.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23؟

نادي الشباب أعلن عبر موقعه الرسمي طرح تذاكر مباراته أمام الهلال وتبدأ أسعار التذاكر من 100 ريال سعودي حسب فئة التذكرة وتصل إلى 1500 ريال.

الجدول التالي يستعرض لكم أسعار تذاكر مباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23.

السعر الفئة 100 ريال F1 الشباب 100 ريال F2 الهلال 100 ريال C الشباب 100 ريال D الهلال 120 ريالًا H1 الشباب 120 ريالًا H2 الشباب 120 ريالًا H3 الشباب 120 ريالًا H4 الشباب 120 ريالًا L1 الشباب 120 ريالًا L2 الشباب 120 ريالًا L3 الشباب 120 ريالًا L4 الشباب 1500 ريال G

ما هو موعد مباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23؟

موعد مباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23 على استاد الأمير فيصل بن فهد هو يوم الجمعة 7 أبريل 2023

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الشباب - الهلال الجمعة 7 أبريل 2023

22:00 السعودية، 21:00 مصر SSC الأمير فيصل بن فهد

Shahid