ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الرياض والأهلي في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023؟

يحل الأهلي ضيفًا على نادي الرياض في ملعب الأمير فيصل بن فهد، وذلك في الجولة الثامنة من الدوري السعودي الدرجة الأولى.
فاز الراقي في المباراة السابقة على نجران بهدفين مقابل هدف، وصعد للمركز الرابع في الترتيب برصيد 12 نقطة.
أما نادي الرياض، فقد فاز على العربي بنفس النتيجة في الجولة السابقة، وأصبح رصيده 10 نقاط في المركز الثامن.
جدول مباريات الأهلي في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023 والقنوات الناقلة
ونستعرض معًا في هذا التقرير كيفية شراء تذاكر مباراة الرياض والأهلي، وما هي الأسعار وغيرها..
ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الرياض والأهلي؟
تم طرح تذاكر مباراة الرياض والأهلي رسميًا عبر موقع"al-riyadh.evento.sa" ولا يمكن شراء التذاكر إلا من خلاله
عند الدخول إلى الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.
اضغط هنا للدخول لحجز تذاكر مباراة الرياض والأهلي....
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ما هي أسعار تذاكر مباراة الرياض والأهلي؟
تتراوح أسعار تذاكر مباريات الأهلي السابقة على بين 20 ريال وحتى 200 ريال حسب درجة المقعد.
الفئة
السعر
الفئة الموحدة
20 ريال
الفئة الفضية
200 ريال
الفئة الذهبية
300 ريال
ما هو موعد مباراة الرياض والأهلي في دوري الدرجة الأولى السعودي؟
موعد مباراة الأهلي والرياض هو يوم الأحد 16 أكتوبر 2022 على ملعب الأمير فيصل بن فهد.
وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
الرياض - الأهلي
الأحد 16 أكتوبر 2022،
KSA Sports HD
الأمير فيصل بن فهد
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