ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الخلود والاتحاد في كأس الملك 2024؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الخلود والاتحاد، والتي تقام لحساب دور الـ32 من منافسات بطولة كأس الملك 2024.

يحل الاتحاد ضيفًا على استاد نادي الحزم في مدينة الرس، لخوض مباراة مرتقبة أمام نظيره الخلود، والتي تقام ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الملك السعودي 2023-2024.

الاتحاد، يدخل المباراة وعينه على التأهل إلى دور الستة عشر، ومواصلة نتائجه المميزة حتى الآن خلال الموسم الحالي محليًا وقاريًا.

أما الخلود، صاحب الأرض، فيسعى إلى تحقيق المفاجأة وقلب الطاولة على الاتحاد، وتحقيق انتصار مفاجئ يمنحه التأهل إلى الدور التالي من كأس الملك.

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في السطور التالية نستعرض لكم طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الخلود والاتحاد في دور الـ32 من بطولة كأس الملك 2024.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الخلود والاتحاد في كأس الملك 2024؟

طرح نادي الخلود تذاكر مباراته ضد الاتحاد عبر منصة Easyticket.

يمكنكم شراء تذاكر مباراة الخلود والاتحاد عبر الرابط.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الخلود والاتحاد في كأس الملك 2024؟

تبدأ أسعار تذاكر مباراة الخلود والاتحاد من 150 ريالًا سعوديًا، وتصل إلى 1500 ريال سعودي حسب فئة التذكرة، مع الإعلان عن خصم خاص بمناسبة اليوم الوطني للمملكة يستمر لمدة 24 ساعة فقط.

الفئة سعر التذكرة الموحدة 150 ريالًا سعوديًا المنصة 1500 ريال سعودي

ما هو موعد مباراة الخلود والاتحاد في كأس الملك 2024؟

تقام مباراة الخلود والاتحاد في كأس الملك 2024 يوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 على استاد نادي الحزم في مدينة الرس، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.