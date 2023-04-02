ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الجبلين والأهلي في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2022-23؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الجبلين والأهلي في الجولة السابعة والعشرين لمنافسات دوري الدرجة الأولى السعودي 2022-23

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يستضيف استاد الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي في مدينة حائل مباراة الجبلين والأهلي، والتي تقام ضمن مباريات الجولة 27 من منافسات موسم 2022-23 لمسابقة دوري يلو "دوري الدرجة الأولى السعودي".

الأهلي خسر مباراته الأخيرة في دوري يلو أمام الرياض بهدفين دون رد في الجولة 25، ليتراجع إلى المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 52 نقطة، متخلفًا بفارق نقطة عند الحزم الذي تقدم إلى الصدارة.

أما الجبلين، فتعادل بهدف لمثله أمام الخلود في الجولة 26، ليرفع رصيده إلى 33 نقطة، يحتل بها المركز الثامن في جدول ترتيب دوري يلو.

جدول مباريات الأهلي في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023 والقنوات الناقلة

وبالتأكيد يرغب الكثير من جمهور الفريقين في حضور المباراة المرتقبة، ونستعرض معًا في هذا التقرير كيفية شراء تذاكر مباراة الجبلين والأهلي، وما هي الأسعار وغيرها؟.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الجبلين والأهلي في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23؟

طرح نادي الجبلين تذاكر مباراته أمام الأهلي في الجولة 27 من منافسات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23، عبر "منصة يلو" وهي الطريقة الوحيدة للحصول على التذاكر.

عند الدخول إلى الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

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ما هي أسعار تذاكر مباراة الجبلين والأهلي في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23؟

تتراوح أسعار تذاكر مباراة الجبلين والأهلي في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23 بين 20-150 ريال حسب فئة المقعد.

ما هو موعد مباراة الجبلين والأهلي في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي؟

موعد مباراة الجبلين والأهلي في الجولة 27 من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23 هو يوم الثلاثاء 4 أبريل 2023 على استاد الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي في حائل.

وتنطلق صافرة البداية في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الجبلين - الأهلي الثلاثاء 4 أبريل 2023،

22:00 السعودية، 21:00 مصر KSA Sports HD استاد الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي

Shahid