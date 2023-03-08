ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة التعاون والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تعرف على طريقة شراء تذاكر مباراة التعاون والهلال والتي تقام لحساب الجولة 20 في موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي، وما هي الأسعار؟

يحتضن استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة مباراة هامة في الموسم الكروي بالدوري السعودي حين يحل الهلال ضيفًا على التعاون ضمن منافسات الجولة 20 من موسم 2022-23 في دوري روشن السعودي.

الهلال يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، متخلفًا بفارق نقطة عن التعاون نفسه.

أما التعاون فيحتل المركز الرابع متقدمًا بنقطة عن الهلال، لذا سيعني فوز الزعيم بتلك المباراة عودته من جديد إلى المربع الذهبي ومواصلة حملة الحفاظ على لقبه.

بالتالي ستكون تلك المباراة هامة للغاية للفريقين، وبالتأكيد يرغب العديد من محبي الفريقين في حضور المباراة المرتقبة وخصوصًا الهلاليين، وهنا نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة التعاون والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23.

جدول مباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2023 والقنوات الناقلة

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة التعاون والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تم طرح تذاكر مباراة التعاون والهلال في الجولة 20 من دوري روشن السعودي 2022-23 عبر منصة "تكت مكس ticketmix"

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بعد الدخول إلى الموقع يتعين عليك تسجيل الدخول، ومن ثم شراء تذاكر المباراة.

ما هي أسعار تذاكر مباراة التعاون والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23؟

نادي التعاون أعلن عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عن أسعار تذاكر مباراته أمام الهلال وتبدأ أسعار التذكرة الموحدة من 10 ريالات سعودية، حسب الفئة المخصصة للتذكرة.

وجاءت أسعار التذاكر على النحو التالي:-

10 ريالات سعودية التعاون 20 ريالًا سعوديًا التعاون 20 ريالًا سعوديًا الهلال 10 ريالات سعودية الهلال 30 ريالًا سعوديًا الهلال 30 ريالًا سعوديًا التعاون 50 ريالًا سعوديًا منصة سفلي 500 ريال سعودي منصة علوي

ما هو موعد مباراة التعاون والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23؟

موعد مباراة الهلال والتعاون في الجولة العشرين من دوري روشن السعودي 2022-23 هو الجمعة 10 مارس 2023، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر.