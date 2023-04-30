ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة التعاون والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تعرف على طريقة شراء تذاكر مباراة التعاون والاتحاد في الجولة 25 لمنافسات موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي، وما هي الأسعار؟...

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يواجه الاتحاد نظيره التعاون في الجولة 25 من مسابقة دوري روشن السعودي 2022-23 في مرحلة فارقة للغاية على صراع اللقب.

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الاتحاد يحتل صدارة الترتيب بفارق 6 نقاط كاملة عن النصر الوصيف، بعد فوز النمور أمام ليوث الشباب بالتعادل بهدفين لهدف في الجولة الماضية.

هذا يعني بوضوح اقتراب الاتحاد من حصد لقب الدوري السعودي الغائب عن خزائنه منذ موسم 2008-2009 أي من 14 موسمًا كاملًا.

تتبقى على نهاية الدوري 6 جولات فقط، والفارق لا يعتزم رفاق المصري أحمد حجازي أن يتقلص بأي طريقة مع الملاحقين.

بالتأكيد يرغب العديد من محبي الفريقين في حضور المباراة المرتقبة، وهنا نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة التعاون والاتحاد في الجولة25 من منافسات موسم 2022-23 في دوري روشن السعودي.

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة التعاون والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23؟

لم يتم طرح تذاكر مباراة التعاون والاتحاد حتى الآن، ومن المنتظر طرحها خلال الساعات القادمة عبر الموقع الرسمي لنادي التعاون.

ما هي أسعار تذاكر مباراة التعاون والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23؟

من المنتظر أن تتراوح أسعار تذاكر مباراة التعاون والاتحاد بين 25 وحتى 50 ريال سعودي، حسب فئة التذكرة.

ما هو موعد مباراة التعاون والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23؟

موعد مباراة الاتحاد والتعاون في دوري روشن السعودي 2022-23 هو يوم الأربعاء 3 مايو 2023 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيتي مصر والسعودية.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب التعاون - الاتحاد الأربعاء 3 مايو 2023،

19:00 السعودية ومصر SSC

شاهد VIP مدينة الملك عبدالله الرياضية

ما هي الشروط الواجب توافرها للحصول على تذاكر مباراة الاتحاد والشباب؟

• عدم اشتراط التحصين والتحقق من الحالة الصحية في "توكلنا"

• لا يلزم لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة ، ويوصى بالاستمرار بلبسها في الأماكن المغلقة.

• بعد الشراء ، لا يمكن ان تسُترد قيمة التذكرة كما لا يمكن استبدالها ولا يجوز لغير الجهة المنظمة إعادة بيع التذكرة أو تحويلها لطرف ثالث بهدف تحقيق الربح ، وتصبح التذكرة باطلة عند إعادة بيعها أو تحويلها بشكل غير مسموح ، ولن يجوز لحاملها الدخول إلى المكان كما يمكن أن يتم إخراجه منه ، وتحتفظ الجهة المنظمة بحق إلغاء أي تذكرة معلن عنها بهدف إعادة بيعها من أجل تحقيق ربح أو كسب تجاري.

• وقد اتخذت الوزارة مع الاتحادات والأندية الرياضية كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق البروتوكول، بما يحقق الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

• وعلى من يخالف التعليمات الاحترازية سيكون عرضة للمخالفة حسب ما نصت عليه القوانين المحلية.

Shahid