ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الباطن والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تعرف على طريقة شراء تذاكر مباراة الباطن والاتحاد والتي تقام لحساب الجولة 13 لموسم 2022-23 من دوري روشن السعودي، وما هي الأسعار؟

يحتضن ملعب "الباطن" مباراة هامة تجمع بين الباطن والاتحاد ضمن منافسات الجولة 13 من موسم 2022-23 في دوري روشن السعودي.

الاتحاد يدخل المباراة وعينه على العودة إلى طريق الانتصارات، خاصة بعدما أخفق في آخر جولتين بالخسارة أمام الهلال ثم التعادل ضد الشباب.

ويملك "العميد" في رصيده 25 نقطة منذ بداية الموسم الحالي في دوري روشن السعودي، وتراجع بسبب النتائج الأخيرة إلى المركز الرابع في جدول الترتيب.

أما الباطن، صاحب الأرض، والذي يتذيل ترتيب فرق دوري روشن السعودي برصيد نقطتين، فيأمل أن تكون مواجهة الاتحاد بداية الاستفاقة بالنسبة له، وأن يحقق الفوز الأول في الموسم الحالي على حساب "العميد".

بالتأكيد يرغب العديد من محبي الفريقين في حضور المباراة المرتقبة، وهنا نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الباطن والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23.

جدول مباريات الاتحاد في دوري روشن السعودي 2023 والقنوات الناقلة

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الباطن والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تم طرح تذاكر مباراة الباطن والاتحاد في الجولة 13 من دوري روشن السعودي عبر موقع https://tickets.websoft.sa/.

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بعد الدخول إلى الموقع يتعين عليك تسجيل الدخول، ومن ثم شراء تذاكر المباراة.

Shahid

ما هي أسعار تذاكر مباراة الباطن والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23؟

نادي الباطن أعلن عن وجود تذكرة موحدة لجمهور أصحاب الأرض والفريق الضيف، بقيمة 50 ريالًا سعوديًا.

ما هو موعد مباراة الباطن والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23؟

موعد مباراة الباطن والاتحاد في الجولة 13 من دوري روشن السعودي 2022-23 هو يوم السبت 14 يناير 2023، على ملعب نادي الباطن.

وتنطلق صافرة البداية الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت السعودية، الثانية والنصف عصرًا بتوقيت مصر.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الباطن - الاتحاد السبت 14 يناير 2023،

15:30 السعودية، 14:30 مصر SSC

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Shahid