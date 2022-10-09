ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي ونجران في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي ونجران في الجولة السابعة من دوري الدرجة الأولى السعودي 2022-23..

يستضيف ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة مباراة قوية تجمع بين الأهلي ونجران، ضمن منافسات الجولة السابعة في موسم 2022-23 من بطولة دوري الدرجة الأولى السعودي "دوري يلو".

"الراقي" فقد نقطتين ثمينتين في مشواره بدوري الدرجة السعودي في الجولة الماضية بعد التعادل مع جدة في مباراة الديربي بهدف لكل فريق، ليعود الأهلي إلى التعثر من جديد في دوري يلو.

أما نادي نجران، فقد تعادل سلبيًا على ملعبه أمام نادي العين، ليواصل الفريق الجنوبي المعاناة في الموسم الحالي من دوري الدرجة الأولى السعودي، حيث لم يحقق أي فوز بعد مرور ست جولات من المسابقة.

جدول مباريات الأهلي في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023 والقنوات الناقلة

ونستعرض معًا في هذا التقرير كيفية شراء تذاكر مباراة الأهلي ونجران، وما هي الأسعار وغيرها..

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الأهلي ونجران؟

تم طرح تذاكر مباراة الأهلي ونجران رسميًا عبر منصة "مكاني" ولا يمكن شراء التذاكر إلا من خلالها.

Shahid Shahid

عند الدخول إلى الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الأهلي ونجران؟

تتراوح أسعار تذاكر مباريات الأهلي السابقة على ملعب "الجوهرة المشعة" بين 20 ريال وحتى 200 ريال حسب درجة المقعد.

الفئة السعر الفئة الموحدة 20 ريال فئة الممتاز 50 ريال الفئة الفضية 100 ريال الفئة الذهبية 200 ريال

ما هو موعد مباراة الأهلي ونجران في دوري الدرجة الأولى السعودي؟

موعد مباراة الأهلي ونجران في الجولة السابعة من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي هو يوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022، على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.