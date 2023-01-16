ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي والحزم في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2022-23؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي والحزم من الجولة السابعة عشر لمنافسات دوري الدرجة الأولى السعودي 2022-23

انتفض الأهلي محققًا انتصارًا هامًا على المتصدر الفيصلي في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة من دوري يلو الدرجة الأولى 2022-2023.

فوز الأهلي قد يمنحه الثقة لمواجهة الحزم في الجولة المقبلة بهدف الاستمرار في تحقيق الانتصارات والدخول إلى مناطق الصدارة.

وقفز الراقي إلى المركز الرابع برصيد 28 نقطة، وقلص الفارق مع المتصدر إلى ثلاث نقاط ولديه أيضًا مباراة مؤجلة.

أما الحزم، فيتواجد في المركز الثاني برصيد 31 نقطة ولم يخسر منذ 19 ديسمبر الماضي وكانت أمام الفيصلي.

جدول مباريات الأهلي في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023 والقنوات الناقلة

ونستعرض معًا في هذا التقرير كيفية شراء تذاكر مباراة الأهلي والحزم، وما هي الأسعار وغيرها؟.

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Shahid

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الأهلي والحزم في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23؟

أعلنت إدارة الأهلي طرح تذاكر مباراة فريقها أمام الحزم بالمجان، لجمهور الراقي.

ولم يتم الكشف حتى الآن عن طريقة الحصول على التذاكر، إما بطرحها عبر منصة مكاني، أو توزيعها في الملعب قبل المباراة.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الأهلي والحزم في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23؟

كما ذكرنا سابقًا ستكون تذاكر مباراة الأهلي والحزم، بالمجان.

ما هو موعد مباراة الأهلي والحزم في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي؟

موعد مباراة الأهلي والحزم في الجولة السابعة عشر من دوري يلو 2022-23 هو يوم الأربعاء 18 يناير 2023 على استاد الأمير عبد الله الفيصلي.

وتنطلق صافرة البداية في السابعة إلا الثلث مساءً بتوقيت السعودية، السادسة إلا الثلث مساءً بتوقيت مصر.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الأهلي - الحزم الأربعاء 18 يناير 2023،

18:40 السعودية، 17:40 مصر KSA Sports HD استاد الأمير عبد الله الفيصلي

Shahid