ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي وجدة في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2022-23؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي وجدة في الجولة الثالثة والعشرين لمنافسات دوري الدرجة الأولى السعودي 2022-23

يستضيف ملعب الأمير عبد الله الفيصل في مدينة جدة مباراة ديربي مرتقبة تجمع بين الأهلي وجدة، والتي تقام ضمن الجولة 23 من منافسات موسم 2022-23 من دوري يلو، الدرجة الأولى السعودي.

الأهلي يدخل المباراة وهدفه الاستمرار في الضغط على الحزم المتصدر، خاصة وأن الأخير تمكن من الفوز على هجر مطلع الجولة 23، ليرفع رصيده إلى 49 نقطة، مبتعدًا بفارق ثلاث نقاط عن "قلعة الكؤوس".

أما نادي جدة، الذي خسر في الجولة الماضية من العربي، فيأمل في استعادة الانتصارات على حساب الأهلي، من أجل محاولة التقدم في جدول الترتيب، خاصة وأنه يحتل المركز السابع برصيد 29 نقطة.

جدول مباريات الأهلي في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023 والقنوات الناقلة

وبالتأكيد يرغب الكثير من جمهور الفريقين في حضور المباراة المرتقبة، ونستعرض معًا في هذا التقرير كيفية شراء تذاكر مباراة الأهلي وجدة، وما هي الأسعار وغيرها؟.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الأهلي وجدة في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23؟

لم يطرح الأهلي بعد تذاكر مباراته أمام جدة في الجولة 23 من منافسات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23.

لكن كما جرت العادة، فإنه من المنتظر أن يتم طرح تذاكر مباراة الأهلي وجدة عبر "منصة مكاني".

عند الدخول إلى الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

اضغط هنا للدخول إلى منصة مكاني..

ما هي أسعار تذاكر مباراة الأهلي وجدة في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23؟

من المتوقع أن تتراوح أسعار تذاكر مباراة الأهلي وجدة في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23 بين 20-200 ريال حسب فئة المقعد.

ما هو موعد مباراة الأهلي وجدة في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي؟

موعد مباراة الأهلي وجدة والتي تقام ضمن الجولة 23 من منافسات دوري يلو 2022-23 هو يوم الأربعاء 1 مارس 2023 على ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

وتنطلق صافرة البداية في الثامنة والربع مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والربع مساءً بتوقيت مصر.