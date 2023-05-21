ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي والقادسية في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي والقادسية، والتي تقام لحساب الجولة 33 من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23

يستضيف استاد الأمير عبد الله الفيصل في مدينة جدة مباراة الأهلي والقادسية، والتي تقام ضمن مباريات الجولة 33 من موسم 2022-23 لبطولة دوري يلو الدرجة الأولى السعودي.

فريق المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني يدخل المباراة بهدف الحفاظ على صدارة دوري يلو ومواصلة طريقه نحو حصد اللقب، بعدما ضمن بالفعل العودة إلى دوري روشن السعودي في موسم 2023-24.

ويتصدر "الراقي" جدول ترتيب دوري يلو برصيد 68 نقطة، متفوقًا بفارق ثلاث نقاط على الأخدود الوصيف، قبل جولتين على نهاية الموسم.

أما القادسية، فيدخل المباراة من أجل تحسين صورته، ومحاولة التقدم في الترتيب، خاصة وأنه يحتل المركز 12 في جدول الترتيب بعدما حصد 37 نقطة.

وبالتأكيد يرغب مشجعو الفريقين وخصوصًا من مشجعي الأهلي في حضور المباراة، وفي السطور التالية نستعرض لكم طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي والقادسية في الجولة 33 من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الأهلي والقادسية في دوري يلو 2022-23؟

أعلن "الراقي" رسميًا عن طرح تذاكر مباراته أمام القادسية في الجولة 33 من دوري يلو السعودي 2022-23، عبر منصة "مكاني"، وهي الطريقة الوحيدة للحصول على تذاكر المباراة..

اضغط هنا للحصول على تذاكر مباراة الأهلي والقادسية

بعد الدخول إلى المنصة يتعين عليك تسجيل الدخول، ومن ثم شراء تذاكر المباراة.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الأهلي والقادسية في دوري يلو 2022-23؟

تتراوح أسعار تذاكر مباراة الأهلي والقادسية في الجولة 33 من دوري يلو بين 10 إلى 300 ريال سعودي حسب فئة التذكرة، دون احتساب ضريبة القيمة المضافة.

ما هو موعد مباراة ال أهلي والقادسية في دوري يلو 2022-23؟

موعد مباراة الأهلي والقادسية في الجولة 33 من منافسات موسم 2022-23 من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي هو يوم الثلاثاء 23 مايو 2023 على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في مدينة جدة.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.