ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتفاق والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تعرف على طريقة شراء تذاكر مباراة الاتفاق والاتحاد والتي تقام لحساب الجولة 17 في موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي، وما هي الأسعار؟

يحتضن استاد الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام مباراة هامة تجمع بين الاتفاق والاتحاد ضمن منافسات الجولة 17 من موسم 2022-23 في دوري روشن السعودي.

الاتحاد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، متخلفًا بفارق الأهداف فقط عن النصر المتصدر، والشباب ثالث الترتيب.

ويملك "النمور" في رصيده 37 نقطة منذ بداية الموسم الحالي في دوري روشن السعودي، وجاء انتصاره على العدالة بخماسية نظيفة في الجولة الماضية، ليواصل الفريق سلسلة انتصاراته التي حققها مؤخرًا.

أما الاتفاق، فلا يمر بأفضل أحواله مؤخرًا، حيث تلقى الفريق ثلاث هزائم في آخر أربع مباريات، آخرها أمام الطائي بثنائية نظيفة في الجولة الماضية، ويحتل المركز العاشر في جدول الترتيب، برصيد 19 نقطة.

بالتأكيد يرغب العديد من محبي الفريقين في حضور المباراة المرتقبة، وهنا نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتفاق والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23.

جدول مباريات الاتحاد في دوري روشن السعودي 2023 والقنوات الناقلة

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الاتفاق الاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تم طرح تذاكر مباراة الاتفاق والاتحاد في الجولة 17 من دوري روشن السعودي 2022-23 عبر موقع ticketmx.com.

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بعد الدخول إلى الموقع يتعين عليك تسجيل الدخول، ومن ثم شراء تذاكر المباراة.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الاتفاق والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23؟

نادي الاتفاق أعلن عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عن أسعار تذاكر مباراته أمام الاتحاد، وتتراوح أسعار التذاكر بين 100 و1500 ريال سعودي، حسب الفئة المخصصة للتذكرة.

ما هو موعد مباراة الاتفاق والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23؟

موعد مباراة الاتفاق والاتحاد في الجولة السابعة عشر من دوري روشن السعودي 2022-23 هو الخميس 16 فبراير 2023، على استاد الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر.