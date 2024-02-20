ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد ونافباخور في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تعرف على طريقة شراء تذاكر مباراة الاتحاد ونافباخور في الدور الثاني من دوري أبطال آسيا 2023-2024؟، وما هي الأسعار؟

يعود الاتحاد للمنافسة القارية بمواجهة نافباخور الأوزبكي الذي تعادل معه النمور ذهابًا دون أهداف ولا تزال هناك مهمة متبقية على ملعب الجوهرة المشعة.

الاتحاد يطمح في تعويض إخفاقاته المحلية هذا الموسم حين يستضيف الفريق الأوزبكي، الذي يريد تعقيد المهمة على رفاق الفرنسي كريم بنزيما.

والآن هيا بنا لنعرف طرق الحصول على تذاكر وأسعار مباراة الاتحاد ونافباخور في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2023-2024.

ما طرق شراء تذاكر مباراة الاتحاد ونافباخور في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تم طرح تذاكر مباراة الاتحاد ونافباخور في إياب دور الـ 16 من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2023-2024 عبر الموقع الرسمي لنادي الاتحاد.

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بعد الدخول إلى الموقع يتعين عليك تسجيل الدخول، ومن ثم شراء تذاكر المباراة.

ما أسعار تذاكر مباراة الاتحاد ونافباخور في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تتراوح سعر التذكر من 40 ريالًا حتى 400 ريال سعودي.

الفئة السعر الفئة الموحدة 40 ريالًا سعوديًا الفئة الفضية 200 ريال سعودي الفئة الذهبية 400 ريال سعودي

ما موعد مباراة مباراة الاتحاد ونافباخور في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

موعد مباراة الاتحاد ونافباخور، في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2023-2024، هو الخميس 22 فبراير 2024، على استاد الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية، السادسة مساء بتوقيت مصر.

وتذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي حصلت على حقوق إذاعة مباريات دوري روشن السعودي والبطولات الآسيوية داخل المملكة.

كما يمكن المتابعة عبر قنوات beIN AFC خارج الأراضي السعودية، بينما تنقل قنوات أبوظبي الرياضية البطولة داخل الإمارات.