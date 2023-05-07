ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد وأبها في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تعرف على طريقة شراء تذاكر مباراة الاتحاد وأبها في الجولة 26 لمنافسات موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي، وما هي الأسعار؟

shahid

يواصل الاتحاد المضي قدمًا نحو لقب الدوري السعودي الغائب عن خزائنه منذ سنين طويلة، ولا يتبقى على انتهاء الموسم الكروي إلا أقل القليل ولا يزال النمور في الصدارة.

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وكان التعاون قد أحدث المفاجأة بإسقاط الاتحاد وعرقلة مسيرته نحو التتويج بلقب دوري روشن حين فاز عليه 2-1 في مباراة مثيرة.

فيما سيكون المعترك القادم أمام رجال المدرب البرتغالي نونو سانتو أمام أبها لحساب الجولة 26 من عمر المسابقة.

بالتأكيد يرغب العديد من محبي الفريقين في حضور المباراة المرتقبة، وهنا نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد وأبها في الجولة 26 من منافسات موسم 2022-23 في دوري روشن السعودي.

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الاتحاد وأبها في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تم طرح تذاكر مباراة الاتحاد وأبها في دوري روشن السعودي عبر موقع ittihadclub.etickets

ويمكن شراء التذاكر عن طريق الدخول إلى هذا الرابط

ما هي أسعار تذاكر مباراة الاتحاد وأبها في دوري روشن السعودي 2022-23؟

أسعار التذاكر موحدة وتصل إلى 330 ريال سعودي شامل الضريبة حسب درجة المقعد.

ما هو موعد مباراة الاتحاد وأبها في دوري روشن السعودي 2022-23؟

موعد مباراة الاتحاد وأبها في دوري روشن السعودي 2022-23 هو يوم الإثنين 8 مايو 2023.

وتنطلق صافرة البداية في تمام 21:30 بتوقيت مصر والسعودية.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الاتحاد - أبها الإثنين 8 مايو 2023،

121:30 السعودية ومصر SSC

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ما هي الشروط الواجب توافرها للحصول على تذاكر مباراة الاتحاد وأبها؟

• عدم اشتراط التحصين والتحقق من الحالة الصحية في "توكلنا"

• لا يلزم لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة ، ويوصى بالاستمرار بلبسها في الأماكن المغلقة.

• بعد الشراء ، لا يمكن ان تسُترد قيمة التذكرة كما لا يمكن استبدالها ولا يجوز لغير الجهة المنظمة إعادة بيع التذكرة أو تحويلها لطرف ثالث بهدف تحقيق الربح ، وتصبح التذكرة باطلة عند إعادة بيعها أو تحويلها بشكل غير مسموح ، ولن يجوز لحاملها الدخول إلى المكان كما يمكن أن يتم إخراجه منه ، وتحتفظ الجهة المنظمة بحق إلغاء أي تذكرة معلن عنها بهدف إعادة بيعها من أجل تحقيق ربح أو كسب تجاري.

• وقد اتخذت الوزارة مع الاتحادات والأندية الرياضية كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق البروتوكول، بما يحقق الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

• وعلى من يخالف التعليمات الاحترازية سيكون عرضة للمخالفة حسب ما نصت عليه القوانين المحلية.

Shahid