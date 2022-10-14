ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد والوحدة في دوري روشن السعودي 2022-23؟

أحمد جمال|
Romarinho Ittihad Fateh RSL 07.10.2022Ittihad Twitter
الإتحاد vs الوحدةالإتحادالوحدةدوري روشن السعودي

تعرف على طريقة شراء تذاكر مباراة الاتحاد والوحدة في الجولة الثامنة من منافسات موسم 2022-23 في دوري روشن السعودي، وما هي الأسعار؟

مباراة قوية في دوري روشن السعودي 2022-23 ستجمع كلًا من الاتحاد والوحدة لحساب الجولة الثامنة من المسابقة.

المباراة يستهدف من خلالها العميد الاتحادي الفوز لمواصلة تضييق الخناق على الشباب المتصدر، والتعافي من النتيجة السلبية التي حققها النمور بالتعادل المفاجئ مع ضمك الجولة الماضية 1-1.

أما الوحدة فيريد تحسين موقعه في جدول دوري روشن السعودي وهو الذي يحتل المركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط.

ولأن محبي الاتحاد من المؤكد أنهم يسعون لحضور اللقاء الذي يقام على ملعب الجوهرة المشعة، وكذلك عشاق الوحدة، فإليكم طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد والوحدة في دوري روشن 2022-23.

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة

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ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الاتحاد والوحدة؟

يمكنك شراء تذاكر مباراة الاتحاد والوحدة بسهولة من خلال الموقع الخاص بحجز التذاكر.

اضغط هنا لتذاكر مباراة الاتحاد والوحدة.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والوحدة؟

يبلغ سعر حضور مباراة الاتحاد والوحدة وفقًا لموحد الاتحاد وموحد الوحدة 10 ريالات سعودية.

الفئة

السعر

موحد الاتحاد

10 ريالات

موحد الوحدة

10 ريالات

ما هو موعد مباراة الاتحاد والوحدة؟

موعد مباراة الاتحاد والوحدة في الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي 2022-23، هو الأحد 16 أكتوبر 2022.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 20:30 بتوقيت السعودية، 19:30 بتوقيت مصر.

المباراة

الموعد

القناة الناقلة

الملعب

الاتحاد - الوحدة

الأحد 16 أكتوبر 2022

20:30 السعودية، 19:30 مصر

SSC

شاهد VIP

الجوهرة المشعة

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