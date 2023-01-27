ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد والفيحاء في نهائي كأس السوبر السعودي 2023؟

تعرف على طريقة شراء تذاكر مباراة الاتحاد والفيحاء في نهائي كأس السوبر السعودي 2023، وما هي الأسعار؟

مباراة تعني حسم أول بطولة بشكل رسمي في الموسم الكروي داخل المملكة العربية السعودية، نهائي كأس السوبر السعودي 2023 على ملعب الملك فهد الدولي بين الاتحاد والفيحاء.

الاتحاد كان قد وصل إلى النهائي بعد فوزه على النصر بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بثلاثة أهداف لهدف في مباراة رائعة من النمور.

بينما وصل الفيحاء إلى النهائي بعد الفوز 1-0 بالتخصص على الهلال وإقصاء الزعيم من نصف النهائي.

بالتأكيد يرغب العديد من محبي الفريقين وخصوصًا الاتحاديون في حضور اللقاء، وهنا نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد والفيحاء في نهائي كأس السوبر السعودي 2023.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الاتحاد والفيحاء في نهائي كأس السوبر السعودي 2023؟

تم طرح تذاكر مباراة النصر والاتفاق على موقع " ticketmx"، وهذه هي الطريقة الوحيدة للحصول عليها.

اضغط هنا لشراء تذاكر مباراة الاتحاد والفيحاء..

عند الدخول على الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

Shahid

ما هي أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والفيحاء في نهائي كأس السوبر السعودي 2023؟

تتراوح أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والفيحاء في نهائي كأس السوبر السعودي 2023 بين 45 ريالًا سعوديًا و 1750 ريالًا سعوديًا حسب فئة التذكرة.

ما هو موعد مباراة الاتحاد والفيحاء في نهائي كأس السوبر السعودي 2023؟

موعد مباراة الاتحاد والفيحاء في نهائي كأس السوبر السعودي 2023 هو يوم الأحد 29 يناير 2023 في ملعب الملك فهد الدولي.

وتنطلق صافرة البداية في الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت مصر.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الاتحاد - الفيحاء الأحد 29 يناير 2023

20:00 السعودية، 19:00 مصر SSC

شاهد VIP الملك فهد الدولي

ما هي الشروط الواجب توافرها للحصول على تذاكر مباراة الاتحاد والفيحاء في نهائي كأس السوبر السعودي 2023؟

• عدم اشتراط التحصين والتحقق من الحالة الصحية في "توكلنا"

• لا يلزم لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة ، ويوصى بالاستمرار بلبسها في الأماكن المغلقة.

• بعد الشراء ، لا يمكن أن تسُترد قيمة التذكرة كما لا يمكن استبدالها ولا يجوز لغير الجهة المنظمة إعادة بيع التذكرة أو تحويلها لطرف ثالث بهدف تحقيق الربح ، وتصبح التذكرة باطلة عند إعادة بيعها أو تحويلها بشكل غير مسموح ، ولن يجوز لحاملها الدخول إلى المكان كما يمكن أن يتم إخراجه منه ، وتحتفظ الجهة المنظمة بحق إلغاء أي تذكرة معلن عنها بهدف إعادة بيعها من أجل تحقيق ربح أو كسب تجاري.

• وقد اتخذت الوزارة مع الاتحادات والأندية الرياضية كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق البروتوكول، بما يحقق الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

• وعلى من يخالف التعليمات الاحترازية سيكون عرضة للمخالفة حسب ما نصت عليه القوانين المحلية.

Shahid