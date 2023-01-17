ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد والفيحاء في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تعرف على طريقة شراء تذاكر مباراة الاتحاد والفيحاء والتي تقام لحساب الجولة 14 لموسم 2022-23 من دوري روشن السعودي، وما هي الأسعار؟

يحتضن ملعب "الجوهرة المشعة" مباراة هامة تجمع بين الاتحاد والفيحاء ضمن منافسات الجولة 14 من موسم 2022-23 في دوري روشن السعودي.

الاتحاد قفز إلى المركز الثالث وبفارق نقطة واحدة عن الهلال ونقطتين عن النصر المتصدر.

ويملك "النمور" في رصيده 28 نقطة منذ بداية الموسم الحالي في دوري روشن السعودي، وجاء انتصاره على الباطن في الجولة الماضية لكسر سلسلة من سوء النتائج

أما الفيحاء، فيعاني في الوقت الأخير ويتواجد في المركز الثالث عشر محققًا 4 انتصارات فقط حتى الآن ويحتل المركز الثاني عشر في جدول الترتيب

بالتأكيد يرغب العديد من محبي الفريقين في حضور المباراة المرتقبة، وهنا نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد والفيحاء في دوري روشن السعودي 2022-23.

جدول مباريات الاتحاد في دوري روشن السعودي 2023 والقنوات الناقلة

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الاتحاد والفيحاء في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تم طرح تذاكر مباراة الاتحاد والفيحاء في الجولة 14 من دوري روشن السعودي عبر موقع مكاني.

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بعد الدخول إلى الموقع يتعين عليك تسجيل الدخول، ومن ثم شراء تذاكر المباراة.

Shahid

ما هي أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والفيحاء في دوري روشن السعودي 2022-23؟

نادي الاتحاد أعلن عن وجود تذكرة موحدة لجمهور أصحاب الأرض والفريق الضيف. بسعر موحد يصل إلى 10 ريال فقط

ما هو موعد مباراة الاتحاد والفيحاء في دوري روشن السعودي 2022-23؟

موعد مباراة الاتحاد والفيحاء في الجولة الرابعة عشر من دوري روشن السعودي 2022-23 هو الخميس 19 يناير 2023، على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة مساءًُ بتوقيت السعودية، الخامسة مساءً بتوقيت مصر.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الاتحاد - الفيحاء الخميس 19 يناير 2023،

18:00 السعودية، 17:00 مصر SSC

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Shahid