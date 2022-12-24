ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد والتعاون في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تعرف على طريقة شراء تذاكر مباراة الاتحاد والتعاون في منافسات موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي، وما هي الأسعار؟

يستضيف ملعب الجوهرة المشعة، مباراة هامة وقوية تجمع بين الاتحاد والتعاون، والتي تقام ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي 2022-23.

الاتحاد صاحب المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي مع مباراة أقل، يملك الفرصة للفوز والوصول إلى النقطة رقم 21 لمزاحمة النصر والشباب والهلال على مراكز الصدارة.

وبالنسبة للتعاون على وجه التحديد والذي يحتل المركز الرابع قبل الاتحاد مباشرة، فيطمح النمور في إزاحته عن المربع الذهبي على أقل تقدير.

بالتأكيد يرغب العديد من محبي الفريقين في حضور مباراتهما المثيرة، وهنا نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد والتعاون في دوري روشن السعودي 2022-23.

جدول مباريات الاتحاد في دوري روشن السعودي 2023 والقنوات الناقلة

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الاتحاد والتعاون؟

طرحت تذاكر مباراة الاتحاد والتعاون عبر الموقع الرسمي لنادي الاتحاد.

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بعد الدخول إلى الموقع يتعين عليك تسجيل الدخول، ومن ثم شراء تذاكر المباراة.

إذا كان لديك حساب في منصة مكاني، تستطيع الدخول بنفس الحساب دون الحاجة لتسجيل حساب جديد.

Shahid

ما هي أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والتعاون؟

تبدأ أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والتعاون في دوري روشن السعودي 2022-23 من 20 ريالًا سعوديًا حسب الفئة.

ما هو موعد مباراة الاتحاد والتعاون؟

موعد مباراة الاتحاد والشباب في كأس الملك 2022-23 هو يوم الإثنين 26 ديسمبر 2022 في ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة البداية في السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت مصر.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الاتحاد - التعاون 18:00 السعودية، 17:00 مصر SSC

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ما هي الشروط الواجب توافرها للحصول على تذاكر مباراة الاتحاد والتعاون؟

• عدم اشتراط التحصين والتحقق من الحالة الصحية في "توكلنا"

• لا يلزم لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة ، ويوصى بالاستمرار بلبسها في الأماكن المغلقة.

• بعد الشراء ، لا يمكن ان تسُترد قيمة التذكرة كما لا يمكن استبدالها ولا يجوز لغير الجهة المنظمة إعادة بيع التذكرة أو تحويلها لطرف ثالث بهدف تحقيق الربح ، وتصبح التذكرة باطلة عند إعادة بيعها أو تحويلها بشكل غير مسموح ، ولن يجوز لحاملها الدخول إلى المكان كما يمكن أن يتم إخراجه منه ، وتحتفظ الجهة المنظمة بحق إلغاء أي تذكرة معلن عنها بهدف إعادة بيعها من أجل تحقيق ربح أو كسب تجاري.

• وقد اتخذت الوزارة مع الاتحادات والأندية الرياضية كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق البروتوكول، بما يحقق الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

• وعلى من يخالف التعليمات الاحترازية سيكون عرضة للمخالفة حسب ما نصت عليه القوانين المحلية.

Shahid