ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد والنصر في السوبر السعودي 2023؟

تعرف على طريقة شراء تذاكر مباراة الاتحاد والنصر في نصف نهائي السوبر السعودي 2023، وما هي الأسعار؟

يستضيف استاد الملك فهد الدولي في مدينة الرياض مباراة الاتحاد والنصر في نصف نهائي بطولة السوبر السعودي 2023.

الاتحاد السعودي لكرة القدم قرر في يونيو 2022 إجراء تغيير شامل على بطولة كأس السوبر السعودي بداية من 2023، وذلك بعد استحداث نظام جديد للبطولة، يشبه نظام بطولة كأس السوبر الإسباني.

وتشارك أربعة أندية في النسخة الأولى من بطولة كأس السوبر السعودي بالشكل الجديد، وهي الهلال والاتحاد والنصر والفيحاء.

مباراة نصف النهائي الثانية تجمع بين الاتحاد والنصر في كلاسيكو ناري، والتي من المتوقع أن تشهد الكثير من الندية بين الفريقين، الباحثين عن التأهل إلى النهائي.

جدول مباريات كأس السوبر السعودي 2023 والقنوات الناقلة

بالتأكيد يرغب العديد من محبي الفريقين حضور اللقاء، وهنا نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد والنصر في كأس السوبر السعودي 2023.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الاتحاد والنصر في السوبر السعودي 2023؟

تم طرح تذاكر مباراة الاتحاد والنصر في نصف نهائي السوبر السعودي 2023 عبر موقع "ticketmx.com"، ولا توجد أي وسيلة أخرى لشراء التذاكر.

بعد الدخول إلى الموقع يتعين عليك تسجيل الدخول، ومن ثم شراء تذاكر المباراة.

رابط حجز تذاكر مباراة الاتحاد والنصر

Shahid

ما هي أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والنصر في السوبر السعودي 2023؟

تتراوح أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والنصر في نصف نهائي السوبر السعودي 2023 بين 25 و60 ريال سعودي، حسب فئة التذكرة.

الفئة سعر التذكرة CAT1 60 ريال سعودي CAT2 40 ريال سعودي CAT3 25 ريال سعودي

ما هو موعد مباراة الاتحاد والنصر في السوبر السعودي 2023؟

موعد مباراة الاتحاد والنصر في نصف نهائي السوبر السعودي 2023 هو يوم الخميس 26 يناير 2023 على استاد الملك فهد الدولي.

وتنطلق صافرة البداية في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الاتحاد - النصر الخميس 26 يناير 2023

21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC

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ما هي الشروط والأحكام الخاصة بتذاكر مباراة الاتحاد والنصر؟

• عدم اشتراط التحصين والتحقق من الحالة الصحية في "توكلنا"

• لا يلزم لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة ، ويوصى بالاستمرار بلبسها في الأماكن المغلقة.

• بعد الشراء ، لا يمكن أن تسُترد قيمة التذكرة كما لا يمكن استبدالها ولا يجوز لغير الجهة المنظمة إعادة بيع التذكرة أو تحويلها لطرف ثالث بهدف تحقيق الربح، وتصبح التذكرة باطلة عند إعادة بيعها أو تحويلها بشكل غير مسموح، ولن يجوز لحاملها الدخول إلى المكان كما يمكن أن يتم إخراجه منه، وتحتفظ الجهة المنظمة بحق إلغاء أي تذكرة معلن عنها بهدف إعادة بيعها من أجل تحقيق ربح أو كسب تجاري.

• وقد اتخذت الوزارة مع الاتحادات والأندية الرياضية كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق البروتوكول، بما يحقق الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

• وعلى من يخالف التعليمات الاحترازية سيكون عرضة للمخالفة حسب ما نصت عليه القوانين المحلية.

Shahid