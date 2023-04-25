ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تعرف على طريقة شراء تذاكر مباراة الاتحاد والشباب في قمة الجولة 24 لمنافسات موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي، وما هي الأسعار؟

shahid

يحتضن ملعب "الجوهرة المشعة" مواجهة مرتقبة من جماهير كرة القدم السعودية، وذلك حين يستضيف مباراة الاتحاد والشباب في قمة الجولة 24 من منافسات موسم 2022-23 في دوري روشن السعودي.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

الاتحاد، صاحب الأرض، والباحث عن التتويج دوري روشن السعودي، يدخل المباراة بعد الفوز في الجولة الماضية على الوحدة بهدفين لهدف، ليحقق الفوز الخامس على التوالي ويرفع رصيده إلى 56 نقطة في صدارة جدول الترتيب وبفارق 3 نقاط عن النصر الوصيف.

أما الشباب، الضيف، فيدخل المباراة بعدما حقق فوزًا صعبًا على الخليج في الجولة الماضية بنتيجة 3-2، رفع به رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب.

بالتأكيد يرغب العديد من محبي الفريقين في حضور المباراة المرتقبة، وهنا نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد والشباب في قمة الجولة 24 من منافسات موسم 2022-23 في دوري روشن السعودي.

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تم طرح تذاكر مباراة الاتحاد والشباب في قمة الجولة 24 من منافسات موسم 2022-23 في دوري روشن السعودي عبر موقع ittihadclub.etickets.com.sa.

اضغط هنا لشراء تذاكر مباراة الاتحاد والشباب

بعد الدخول إلى الموقع يتعين عليك تسجيل الدخول، ومن ثم شراء تذاكر المباراة.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تتراوح أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي بين 30 وحتى 400 ريال سعودي، حسب فئة التذكرة.

الفئة سعر التذكرة الموحدة 30 ريال سعودي الفضية 200 ريال سعودي الذهبية 400 ريال سعودي

ما هو موعد مباراة الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي 2022-23؟

موعد مباراة الاتحاد والشباب في قمة الجولة 24 من منافسات موسم 2022-23 في دوري روشن السعودي هو يوم الخميس 27 أبريل 2023، على ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة.

وتنطلق صافرة البداية الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مصر.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الاتحاد - الشباب الخميس 27 أبريل 2023،

21:30 السعودية، 20:30 مصر SSC

شاهد VIP الجوهرة المشعة

ما هي الشروط الواجب توافرها للحصول على تذاكر مباراة الاتحاد والشباب؟

• عدم اشتراط التحصين والتحقق من الحالة الصحية في "توكلنا"

• لا يلزم لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة ، ويوصى بالاستمرار بلبسها في الأماكن المغلقة.

• بعد الشراء ، لا يمكن ان تسُترد قيمة التذكرة كما لا يمكن استبدالها ولا يجوز لغير الجهة المنظمة إعادة بيع التذكرة أو تحويلها لطرف ثالث بهدف تحقيق الربح ، وتصبح التذكرة باطلة عند إعادة بيعها أو تحويلها بشكل غير مسموح ، ولن يجوز لحاملها الدخول إلى المكان كما يمكن أن يتم إخراجه منه ، وتحتفظ الجهة المنظمة بحق إلغاء أي تذكرة معلن عنها بهدف إعادة بيعها من أجل تحقيق ربح أو كسب تجاري.

• وقد اتخذت الوزارة مع الاتحادات والأندية الرياضية كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق البروتوكول، بما يحقق الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

• وعلى من يخالف التعليمات الاحترازية سيكون عرضة للمخالفة حسب ما نصت عليه القوانين المحلية.

Shahid