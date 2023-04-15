تعرف على طريقة شراء تذاكر السوبر المصري 2022 والذي يجمع بين الأهلي والزمالك في الإمارات، وما هي الأسعار؟

أعلن مجلس دبي الرياضي فتح الباب لشراء تذاكر السوبر المصري بين الأهلي والزمالك والمقامة على ملعب محمد بن زايد.

المجلس أعلن توافر عن 30 ألف تذكرة بالتساوي بين جماهير الأهلي والزمالك لحضور القمة الأبرز.

وكان الزمالك قد وصلت إلى السوبر بعد تحقيق لقب الدوري المصري في موسم 2021-2022 بينما فاز الأهلي على بيراميدز في نهائي الكأس ليكون الطرف الثاني في المسابقة.

وخسر الزمالك السوبر المصري الأخير أمام الأهلي بهدفين ون رد، والذي أٌُقيم في الإمارات أيضًا.

والآن، لعشاق قطبي الكرة المصرية نرصد لكم طرق وشراء تذاكر مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري 2022

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري 2022؟

تم طرح تذاكر مباراة الأهلي والزمالك على موقع "TicketMaster"، وهذه هي الطريقة الوحيدة للحصول عليها.

اضغط هنا لشراء تذاكر مباراة الأهلي والزمالك..

عند الدخول على الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري 2022؟

لم يتم تحديد أسعار التذاكر بصورة كاملة ولكن الأسعار تبدأ بمبلغ 25 درهم أي نحو 210 جنيهًا مصريًا.

ما هو موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري 2022؟

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري 2022 هو يوم الجمعة 5 مايو 2023 في ملعب محمد بن زايد.

وتنطلق صافرة البداية في السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت مصر.