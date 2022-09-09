ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة العروبة والأهلي في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة العروبة والأهلي في الجولة الرابعة من دوري الدرجة الأولى السعودي 2022-23..

يستضيف نادي العروبة نظيره الأهلي على ملعب العروبة، ضمن منافسات الجولة الرابعة لموسم 2022-2023 في دوري الدرجة الأولى السعودي، دوري يلو.

الأهلي افتتح مشواره في دوري يلو بأسوأ طريقة ممكنة، بعد أن تعادل أمام القيصومة في الجولة الأولى، وسقط أمام الأخدود بهدفين نظيفين في الجولة الثانية، لكنه بدأ الاستفاقة من الجولة الثالثة بالفوز على نادي الخلود بهدف دون رد.

أما نادي العروبة، فقد خسر في أول مباراتين له في دوري الدرجة الأولى السعودي، أمام الشعلة والحزم على الترتيب، وتمامًا مثل الأهلي، حقق الفوز في الجولة الثالثة على حساب القادسية بنتيجة 2-1.

جدول مباريات الأهلي في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023 والقنوات الناقلة

ونستعرض معًا في هذا التقرير كيفية شراء تذاكر مباراة العروبة والأهلي، وما هي الأسعار وغيرها..

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة العروبة والأهلي؟

تم طرح تذاكر مباراة العروبة والأهلي عبر موقع "نادي العروبة" ولا يمكن شراء التذاكر إلا من خلالها.

عند الدخول إلى الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

ما هي أسعار تذاكر مباراة العروبة والأهلي؟

تتراوح أسعار تذاكر مباراة العروبة والأهلي من 20 ريال وحتى 10 ريال حسب درجة المقعد

الفئة السعر عادية (العروبة - جنوب) 20 ريال عادية (الأهلي - شمال) 20 ريال فضية (عائلات) 20 ريال فضية (أفراد) 20 ريال ذهبية (المنصة الرئيسية) 500 ريال

ما هو موعد مباراة العروبة والأهلي في دوري الدرجة الأولى السعودي؟

موعد مباراة العروبة والأهلي في الجولة الرابعة من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي هو يوم الأحد 11 سبتمبر 2022، على ملعب نادي العروبة.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة وخمس دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة.

