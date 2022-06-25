ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الشباب والأهلي؟

كل ما تريد معرفته عن تذاكر مباراة الشباب والأهلي التي تقام في الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021-22، الفئات والأسعار وأكثر..

يحل نادي الأهلي ضيفًا على الشباب في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي 2021-2022، وذلك في ملعب الأمير فيصل بن فهد.

الأهلي خسر في آخر مبارياته أمام الرائد بثلاثة أهداف لهدف، وأصبح في موقف حرج للغاية وسيتعين عليه الخروج بنقاط المباراة كاملة أمام الشباب لتفادي الهبوط، إذ يحتل الراقي المركز الرابع عشر برصيد 31 نقطة.

على الجانب الآخر الشباب يأتي في المركز برصيد 54 نقطة، بعد التعادل أمام التعاون في الجولة الماضية.

ونستعرض معًا في هذا التقرير كيفية شراء تذاكر مباراة الشباب والأهلي، وما هي الأسعار وغيرها..

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الشباب والأهلي؟

طرحت تذاكر مباراة الشباب والأهلي على موقع ticketmx، وهي الطريقة الوحيدة لحجزها ولا توجد أي وسيلة أخرى.

في ختام الموسم

الليوث بإنتظاركم مساء الإثنين 🏁🤩

📲 رابط التذاكر | https://t.co/QROnoUucY1 pic.twitter.com/1Jssjysxn9 — نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) June 25, 2022

عند الدخول على الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

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ما هي أسعار تذاكر مباراة الشباب والأهلي؟

تتراوح أسعار مباراة الشباب والأهلي بداية من 20 ريال، وحتى 30 ألف ريال.

الفئة السعر F1 الشباب (عائلات) 20 ريال F2 الاهلي (عائلات) 50 ريال D الاهلي (افراد) 200 ريال L1 الشباب (افراد) 220 ريال L2 الشباب (افراد) 220 ريال L3 الشباب (افراد) 220 ريال L4 (افراد) 220 ريال G 2000 ريال VIP BOX1 30000 ريال

ما هو موعد مباراة الشباب ضد الأهلي؟

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الشباب هو الإثنين 27 يونيو 2022 على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق صافرة المباراة الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت القاهرة.