ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد وضمك؟

يستضيف نادي الاتحاد على ملعب الجوهرة المشعة نادي ضمك في مباراة قوية ضمن الجولة 23 في الدوري السعودي 2021-2022.

فاز الاتحاد بديربي جدة على الأهلي في الجولة السابقة 4-3، وحافظ على الصدارة برصيد 51 نقطة.

أما نادي ضمك فقد فاز على الرائد 3-2، وارتفع رصيده إلى 36 نقطة في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي.

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

وفي حالة أن أردت متابعة اللقاء من المدرجات، جول يرشدك إلى كل ما تريد معرفته حول التذاكر.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الاتحاد وضمك؟

طرح الاتحاد تذاكر مباراته مع وضمك عبر الموقع الرسمي للنادي، ولا توجد وسيلة أخرى لشراء التذاكر إلا عبره.

عند الدخول على الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

اضغط هنا للدخول إلى موقع تذاكر مباراة الاتحاد وضمك

🎫 تذاكر لقاء #الاتحاد_ضمك ضمن مباريات الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين متاحة لكم عبر : 👇🏼https://t.co/DXlDPANU0I pic.twitter.com/yxQSNYuIpR — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) March 1, 2022

ما هي أسعار تذاكر مباراة الاتحاد وضمك؟

تبدأ أسعار تذاكر مباراة الاتحاد وضمك من 25 ريال وحتى تصل إلى 400 ريال.

الفئة السعر الموحدة 25 ريال الفضي 200 ريال الذهبي 400 ريال

ما هو موعد مباراة الاتحاد وضمك؟

موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد ضمك في الجولة 23 من الدوري السعودي هو يوم الخميس 3 مارس 2022.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية، السادسة بتوقيت مصر.