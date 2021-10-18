ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والنصر؟

كل ما تريد معرفته عن تذاكر مباراة الهلال ضد النصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021، الفئات والأسعار وأكثر

يستقبل استاد الأمير فيصل بن فهد بن عبد العزيز، مباراة في غاية الأهمية، تجمع بين قطبي الكرة السعودية الهلال والنصر، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان الهلال قد تأهل إلى نصف نهائي البطولة، بعدما تخطى عقبة برسبوليس الإيراني بثلاثة أهداف نظيفة في الدور ربع النهائي.

أما النصر، فقد اكتسح الوحدة الإماراتي في الدور ربع النهائي، وحقق الفوز بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، في مباراة تسيدها "العالمي".

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وفي هذا التقرير، نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والنصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الهلال والنصر؟

أعلن حساب ملعب مرسول بارك على تويتر أن تذاكر مباراة الهلال والنصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا ستُطرح الإثنين للبيع حصريًا على الموقع الخاص بالملعب.

وأشار حساب "تويتر" الخاص بملبع مرسول بارك إلى أن التذاكر الخاصة بالمقاعد خلف المرميين بيعت بالكامل، حيث خُصصت للقوة الزرقاء وفرسان العالمي وهما رابطتا مشجعي الهلال والنصر على الترتيب.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الهلال والنصر؟

يتراوح سعر تذكر المباراة حسب درجة المقعد، ولكن تبدأ أسعار التذاكر من 75 ريال وتصل إلى 16500 ريال.

الفئة السعر Platinum Lounge 3478 ريال Membership Lounge 4500 ريال Terrace 16500 ريال Sports Lounge 2174 ريال Gallary Lounge 2609 ريال +Gallary Lounge 3044 ريال A & M 130 ريال F & H 217 ريال C & K مباعة D & J مباعة I,E,B & L 75 ريال

ما هي شروط حضور مباراة الهلال والنصر؟

هناك مجموعة من الاشتراطات التي يجب عليك اتباعها لحضور مباراة الهلال والنصر، وهي:

يلتزم حامل التذكرة بهذه الأحكام والشروط عند شراء وإصدار التذكرة أو استخدامها أو محاولة استخدامها. يجب تفعيل تطبيق توكلنا عند بوابات الدخول. يسمح فقط بدخول الجماهير المحصنين بجرعتين من لقاح فيروس كورونا ممن تبلغ أعمارهم 12 سنة أو أكبر فقط دون غيرهم وذلك حسب حالتهم في تطبيق توكلنا. يمكن لأفراد العائلة الواحدة الجلوس سوياً ويجب أن يتم تطبيق التباعد بينهم وبين بقية الأشخاص بما يضمن وجود مقعد واحد فقط. لسلامتك الالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم استخدام المقاعد الغير مخصصه للجلوس، والالتزام بلبس الكمامة في جميع أرجاء الملعب. بعد الشراء، لا يمكن أن تسُترد قيمة التذكرة كما لا يمكن استبدالها ولا يجوز لغير الجهة المنظمة إعادة بيع التذكرة أو تحويلها لطرف ثالث بهدف تحقيق الربح، وتصبح التذكرة باطلة عند إعادة بيعها أو تحويلها بشكل غير مسموح، ولن يجوز لحاملها الدخول إلى المكان كما يمكن أن يتم إخراجه منه، وتحتفظ الجهة المنظمة بحق إلغاء أي تذكرة معلن عنها بهدف إعادة بيعها من أجل تحقيق ربح أو كسب تجاري.

متى مباراة الهلال والنصر؟

موعد مباراة الهلال القادمة أمام النصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، هو يوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

كيف تشاهد مباراة الهلال والنصر؟

إذا لم تنجح في الحصول على تذكرة، ستحتاج بالتأكيد إلى طريقة لمشاهدة المباراة في المنزل أو أي مكان آخر.

يمكنك مشاهدة مباراة الهلال أمام النصر وعلى قنوات SSC.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.