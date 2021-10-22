ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر والاتفاق؟

كل ما تريد معرفته عن تذاكر مباراة النصر والاتفاق في الجولة التاسعة من الدوري السعودي 2021-2022، الفئات والأسعار وأكثر

يستقبل استاد مرسول بارك، مباراة هامة وقوية تجمع بين النصر والاتفاق، ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري السعودي.

النصر يدخل المباراة بهدف مصالحة جماهيره بعد الخسارة في نصف نهائي دوري أبطال آسيا أمام الهلال، وسيعمل على العودة إلى الانتصارات، للاقتراب أكثر من قمة الدوري، ومصالحة الجماهير هذا الموسم بلقب الدوري.

على الجانب الآخر، الاتفاق هذا الموسم، لم يقدم المستوى المطلوب منه حتى الآن، وكانت آخر نتائجه هزيمة كبيرة من الأهلي برباعية دون رد، وسيعمل على تحقيق نتيجة إيجابية أمام العالمي لتكون بداية تصحيح مساره.

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

بالتأكيد ستكون مباراة منتظرة وقوية بين الفريقين، وإذا كنت ترغب في حضورها من الملعب، يقدم لك جول كل ما تريد معرفته عن تذاكر مباراة النصر والاتفاق.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة النصر والاتفاق؟

طرح نادي النصر تذاكر مباراة فريقه ضد الاتفاق في الجولة التاسعة من الدوري السعودي عبر موقع مرسول بارك ، ولا توجد أي طريقة أخرى للحصول على مقعد إلا من خلاله.

عند الدخول على الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

ما هي أسعار تذاكر مباراة النصر والاتفاق؟

قرر نادي النصر، طرح تذاكر مباراة فريقه أمام الاتفاق، بالمجان، وسيتم طرح التذاكر على موقع مرسول بارك يوم السبت 23 أكتوبر لتتمكن الجماهير من حجزها.

حضوركم هو العلامة الفارقة 💛💙



تذاكر الفئة العامة في لقاء #النصر_الاتفاق مجااااناً 🤩

و سيتم طرح التذاكر المجانية للحجز غدًا السبت في الموقع الإلكتروني⏳#مرسول_بارك pic.twitter.com/cgBZiUxyV9 — مرسُول بارك - Mrsool Park (@VictoryArena_sa) October 22, 2021

السعر A (عوائل النصر) مجانًا B (عوائل النصر) مجانًا C (أفراد النصر) مجانًا D (أفراد النصر) مجانًا E (أفراد النصر) مجانًا F (عوائل وأفراد النصر) مجانًا G (عوائل وأفراد النصر) مجانًا H (عوائل وأفراد النصر) مجانًا I (أفراد النصر) مجانًا J (أفراد النصر) مجانًا K (أفراد النصر) مجانًا K (أفراد وعوائل الاتفاق) 50 ريال L (أفراد وعوائل الاتفاق) 50 ريال M (أفراد وعوائل الاتفاق) 50 ريال SPORT LOUNGE SOUTH 261 ريال PLATINUM LOUNGE 391 ريال SPORT LOUNGE NORTH 261 ريال MEMBERSHIP LOUNGE 1000 ريال THE TERRACE 3000 ريال

ما هي شروط حضور مباراة النصر والاتفاق؟

هناك مجموعة من الاشتراطات التي يجب عليك اتباعها لحضور مباراة النصر والاتفاق، وهي:

يلتزم حامل التذكرة بهذه الأحكام والشروط عند شراء وإصدار التذكرة أو استخدامها أو محاولة استخدامها. يجب تفعيل تطبيق توكلنا عند بوابات الدخول. يسمح فقط بدخول الجماهير المحصنين بجرعتين من لقاح فيروس كورونا ممن تبلغ أعمارهم 12 سنة أو أكبر فقط دون غيرهم وذلك حسب حالتهم في تطبيق توكلنا. يمكن لأفراد العائلة الواحدة الجلوس سوياً ويجب أن يتم تطبيق التباعد بينهم وبين بقية الأشخاص بما يضمن وجود مقعد واحد فقط. لسلامتك الالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم استخدام المقاعد الغير مخصصه للجلوس، والالتزام بلبس الكمامة في جميع أرجاء الملعب. بعد الشراء، لا يمكن أن تسُترد قيمة التذكرة كما لا يمكن استبدالها ولا يجوز لغير الجهة المنظمة إعادة بيع التذكرة أو تحويلها لطرف ثالث بهدف تحقيق الربح، وتصبح التذكرة باطلة عند إعادة بيعها أو تحويلها بشكل غير مسموح، ولن يجوز لحاملها الدخول إلى المكان كما يمكن أن يتم إخراجه منه، وتحتفظ الجهة المنظمة بحق إلغاء أي تذكرة معلن عنها بهدف إعادة بيعها من أجل تحقيق ربح أو كسب تجاري.

متى مباراة النصر والاتفاق؟

موعد مباراة النصر القادمة ضد الوحدة هو يوم الأحد 24 أكتوبر 2021.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 6:00مساءً بتوقيت السعودية، 5:00بتوقيت مصر.

كيف تشاهد مباراة النصر والاتفاق؟

يمكنك مشاهدة مباراة النصر والاتفاق عبر مجموعة قنوات SSC على قمر عرب سات.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.